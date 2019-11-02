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«Я в радости и в шоке!»: Собчак готовится к переезду в новый особняк

Телеведущая рассказала, что дом был возведен в рекордные сроки.

«Я в радости и в шоке!»: Собчак готовится к переезду в новый особняк
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак не привыкла сидеть на одном месте. Она воспитывает сына Платона, строит карьеру, снимает собственное шоу, а также не давно вышла замуж за Константина Богомолова. Никто не ожидал, что телеведущая вскоре после развода с Максимом Виторганом снова решит вступить в брак. Однако перемены в личной жизни только радуют светскую львицу. Вскоре после свадьбы она похвасталась, что ведется строительство ее загородного особняка.

Собчак еще недавно позировала на фоне голых стен, а теперь сообщила, что ее «гнездышко» было возведено в рекордные сроки. В скором времени светская львица займется дизайном интерьеров, а потом переедет в свое жилище. В соцсети звезда запечатлела сына, который лакомился на улице виноградом и овощами, разложенными на столе в честь праздника.

«Отметили праздник Конька с Хонкой. За несколько дней уже возведен мой будущий дом. Я в радости и шоке от таких скоростей!», — написала Ксения.

К слову, ранее телеведущая признавалась, что строительство стартовало незадолго до ее свадьбы с Богомоловым. Она хочет сделать в своейм особняке большую спальню, гардеробная, которое, скорее всего, сможет поконкурировать в размерах с гардеробной Филиппа Киркорова, ведь там у звезды будут храниться не только платья, костюмы, но и коллекции дизайнерской обуви и сумок. Примечательно, что Собчак решила сразу в доме сделать две детские комнаты. Она планирует в будущем завести второго ребенка, поэтому заранее обеспокоилась тем, чтобы для наследника было свое место.

фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Добавим, что уже не первый месяц ходят слухи, что Ксения уже беременна, но эта информация пока остается без подтверждения. Сейчас светская львица много времени тратит на новое реалити-шоу «ЯнаСупер» с участием Яны Рудковской. На днях состоялась презентация проекта, а уже 9 ноября зрители увидят первый выпуск шоу.

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«Я в радости и в шоке!»: Собчак готовится к переезду в новый особняк
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