«Я в радости и в шоке!»: Собчак готовится к переезду в новый особняк

Ксения Собчак не привыкла сидеть на одном месте. Она воспитывает сына Платона, строит карьеру, снимает собственное шоу, а также не давно вышла замуж за Константина Богомолова. Никто не ожидал, что телеведущая вскоре после развода с Максимом Виторганом снова решит вступить в брак. Однако перемены в личной жизни только радуют светскую львицу. Вскоре после свадьбы она похвасталась, что ведется строительство ее загородного особняка.

больше по теме Собчак и Рудковская выдержали натиск журналистов на презентации нового проекта Светские львицы рассказали о новом реалити-шоу и показали первую серию своего проекта.

Собчак еще недавно позировала на фоне голых стен, а теперь сообщила, что ее «гнездышко» было возведено в рекордные сроки. В скором времени светская львица займется дизайном интерьеров, а потом переедет в свое жилище. В соцсети звезда запечатлела сына, который лакомился на улице виноградом и овощами, разложенными на столе в честь праздника.

«Отметили праздник Конька с Хонкой. За несколько дней уже возведен мой будущий дом. Я в радости и шоке от таких скоростей!», — написала Ксения.

К слову, ранее телеведущая признавалась, что строительство стартовало незадолго до ее свадьбы с Богомоловым. Она хочет сделать в своейм особняке большую спальню, гардеробная, которое, скорее всего, сможет поконкурировать в размерах с гардеробной Филиппа Киркорова, ведь там у звезды будут храниться не только платья, костюмы, но и коллекции дизайнерской обуви и сумок. Примечательно, что Собчак решила сразу в доме сделать две детские комнаты. Она планирует в будущем завести второго ребенка, поэтому заранее обеспокоилась тем, чтобы для наследника было свое место.

Добавим, что уже не первый месяц ходят слухи, что Ксения уже беременна, но эта информация пока остается без подтверждения. Сейчас светская львица много времени тратит на новое реалити-шоу «ЯнаСупер» с участием Яны Рудковской. На днях состоялась презентация проекта, а уже 9 ноября зрители увидят первый выпуск шоу.