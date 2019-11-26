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Миро заявила, что Собчак и Бузова никогда не добьются народной любви

Блогер уверенна - людям необходимо благоговеть перед объектом обожания.

Миро заявила, что Собчак и Бузова никогда не добьются народной любви
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Блогер Лена Миро прокомментировала слова Ксении Собчак о ее страстном желании быть любимой народом. Напомним, на онлайн-шоу «Хейт-ток» светская львица призналась, что больше всего мечтает о любви. И при этом посетовала, что не получает ее от общества. Сколько бы она не доказывала свою правоту, ее априори считают плохой.

Миро уверенна, что ни Собчак, ни Бузова никогда не добьются любви общества, поскольку нашим людям нужен другой объект обожания. По мнению блогера, россияне испытывают теплые чувства только к тем, на кого «смотрят снизу вверх». А на Ксению и Ольгу они глядят «сверху вниз» как раз потому, что они мечтают об их любви.

«Ксения неумна. Народная любовь не завоевывается энергичной деятельностью, иррациональными провокациями и рациональными взываниями к разуму. Тех, кого уважает и перед кем благоговеет, а не тех, кто его развлекает. И уж, тем более, тех, кто жаждет его любви», — написала Лена в своем блоге.

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Миро заявила, что Собчак и Бузова никогда не добьются народной любви
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