Анжелика Варум: «У каждого возраста свои недостатки»

Анжелика Варум, как и Юлия Высоцкая, считает себя перфекционистом. По словам певицы, в настоящее время она вынуждена вести войну с собой в этом аспекте. Возлюбленная Леонида Агутина также призналась, что так называемая продуманность и предсказуемость зачатую лишает людей самого важного — полёта. При этом знаменитость не сомневается: важно пребывать в гармонии с собой как в юности, так и в зрелости.

«У каждого возраста свои преимущества и недостатки», — отметила Варум в интервью Wday.

Так, по мнению певицы, в двадцать лет многие вещи нащупываются интуитивно — по определенному методу — все периодически наступают на грабли и набивают себе шишки. В молодости нет такого остро-негативного ощущения опасности — все зиждется на импровизация. Зато с возрастом люди перестают поддаваться иллюзиям, больше избегают разочарований. Появляется терпимость к тому, что раньше вызывало сильное раздражение.

Кроме того, Анжелика подметила, что сконцентрированная на семье женщина после сорока лет чувствует себя более уязвленной. В первую очередь из-за изменения гормонального фона. Именно тогда представительницы прекрасного пола ощущают острую потребность в понимании и поддержке любимого мужчины, полагает певица.