ЗВЕЗДЫ

Анжелика Варум: «У каждого возраста свои недостатки»

Певица призналась, что ей пришлось объявить войну своему перфекционизму.

Анжелика Варум: «У каждого возраста свои недостатки»
Анжелика Варум (Фото: Globallookpress.com)

Анжелика Варум, как и Юлия Высоцкая, считает себя перфекционистом. По словам певицы, в настоящее время она вынуждена вести войну с собой в этом аспекте. Возлюбленная Леонида Агутина также призналась, что так называемая продуманность и предсказуемость зачатую лишает людей самого важного — полёта. При этом знаменитость не сомневается: важно пребывать в гармонии с собой как в юности, так и в зрелости.

«У каждого возраста свои преимущества и недостатки», — отметила Варум в интервью Wday.

Так, по мнению певицы, в двадцать лет многие вещи нащупываются интуитивно — по определенному методу — все периодически наступают на грабли и набивают себе шишки. В молодости нет такого остро-негативного ощущения опасности — все зиждется на импровизация. Зато с возрастом люди перестают поддаваться иллюзиям, больше избегают разочарований. Появляется терпимость к тому, что раньше вызывало сильное раздражение.

Кроме того, Анжелика подметила, что сконцентрированная на семье женщина после сорока лет чувствует себя более уязвленной. В первую очередь из-за изменения гормонального фона. Именно тогда представительницы прекрасного пола ощущают острую потребность в понимании и поддержке любимого мужчины, полагает певица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анжелика Варумдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛеонид Агутин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анжелика Варум: «У каждого возраста свои недостатки»
Интересно?
Поделись с друзьями: