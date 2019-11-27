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«Меняется внешность и гормональный фон»: Варум заговорила о женской «уязвимости»

Певица уверена, что представительницы прекрасного пола нуждаются в поддержке второй половинки.

«Меняется внешность и гормональный фон»: Варум заговорила о женской «уязвимости»
Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Globallookpress.com)

В свои 50 лет Анжелика Варум не сомневается: семейная жизнь после двадцати или двадцати пяти лет базируется не столько на страсти, сколько на душевной привязанности. Именно в этот период супруги переживают так называемый «момент истины». Столкнуться с подобным могут только те пары, которые по-настоящему близки друг другу по духу. Если женщина сориентирована на семью, то в возрасте после сорока лет она становится более уязвимой. Все из-за неизбежных перемен внешности, манеры поведения и гормонального фона. Разумеется, эти факторы, по мнению Анжелики, влияют на самооценку.

«Меняется внешность и гормональный фон», — добавила певица в интервью Wday.

В подобной непростой ситуации каждая женщина рассчитывает на понимание и поддержку своей второй половинки. Варум не скрывает: мужчины в том же возрасте сталкиваются с собственными проблемами. Однако озвучивать весь спектр вопросов, касающийся представителей сильного пола знаменитость не стала. Певица уверена, что только благодаря любви супруги могут выстраивать свою семью по кирпичикам.

Кроме того, возлюбленная Леонида Агутина не сомневается, что идеальный брак — это ничто иное, как миф. Варум признает существование отношений между мужчиной и женщиной. Этот союз трансформируется, принимая новые формы в зависимости от возраста, интеллектуальной составляющей, финансового благополучия и других важных факторов. Если людям комфортно друг с другом, они смогут найти компромисс в любой ситуации.

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«Меняется внешность и гормональный фон»: Варум заговорила о женской «уязвимости»
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