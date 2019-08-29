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Дочери Варум и Агутина пришлось подрабатывать официанткой

Наследница звездных родителей долгое время самостоятельно живет за границей.

Дочери Варум и Агутина пришлось подрабатывать официанткой
Анжеелика Варум. Фото: globallookpress.com

В первый день конкурса «Новая волна» в Сочи состоялся концерт Анжелики Варум, посвященный ее 50-летию. На сцену к зрителям со своими хитами вышла сама певица и ее звездные коллеги, а ведущей мероприятия стала Лолита Милявская.

Не секрет, что многие поклонники ожидали увидеть на праздничном вечере дочь Анжелики, которая, как и мама, выбрала карьеру певицы. Но Лиза не появилась на концерте. Девушка долгое время живет в Америке и обязательно вернется в Москву в конце года, чтобы выступить вместе с Леонидом Агутиным.

Исполнительница рассказала, как сейчас живет ее наследница. По словам Варум, другая страна стала для дочери настоящим домом. Там она занимается музыкой в ее любимом стиле рок, у нее есть собственная группа, которая, правда, пока не приносит ощутимого дохода. Родители приучили Лизу к самостоятельности, поэтому зарабатывает она собственными силами, совмещая учебу и подработку в качестве официантки в ресторане.

«Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно», – рассказала Анжелика в интервью «Собеседнику».

Недавно певица извинилась перед Агутиным за то, что рассказала о семейной жизни. Но зрители программы «Синдеева» успели узнать, что артистка не может заснуть, пока не убедится, что супруг не голоден. А отправляя его на гастроли, звезда всегда следит за тем, чтобы у мужа была с собой стеклянная бутылка с водой, писал портал Teleprogramma.pro.

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Дочери Варум и Агутина пришлось подрабатывать официанткой
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