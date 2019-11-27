«Оба можем сорваться»: Варум призналась, из-за чего ссорится с Агутиным

Певица не скрывает: за конфликтами в их семье всегда следует и примирение.

В свои 50 лет Анжелика Варум не часто появляется на сцене. По словам артистки, она не хочет выглядеть и чувствовать себя перед публикой «загнанной лошадью». Именно по этой причине знаменитость дозирует свои выходы в свет и концертную деятельность. Возлюбленная Леонида Агутина уверена: поклонники должны соскучиться по своему кумиру. Несмотря на это, артистка до сих пор ездит с мужем на совместные гастроли. Однако после подобных разъездов певице требуется длительное восстановление.

В недавнем интервью Анжелика рассказала, чем вызваны их ссоры с Агутиным. По словам знаменитости, нередко они конфликтуют из-за накопившей раздражительности, вызванной плотным рабочим графиком. Однако подобные эмоциональные всплески никак не отражаются на взаимоотношениях супругов. Варум призналась, что они с мужем стремятся не акцентировать внимания на разногласиях, стараясь найти компромисс. Так, после каждой ссоры в семье музыкантов следует примирение.

«Оба можем в какой-то момент сорваться», — отметила певица в интервью Wday.

По словам артистки, они могут поругаться с супругом и из-за накопившейся усталости. Себя Варум считает бескомпромиссным человеком. Певица уверена, что это не самое полезное качество для женщины, однако семья Анжелики уже привыкла к ее требовательности. Возлюбленная Агутина призналась: если в быту ее муж более эмоционален, то в работе обычно «спокоен как удав». И в этом их главное отличие.