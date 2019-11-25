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«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару, назвав ее великой

Певец не скрывает: он гордится тем, что когда-то пел на одной сцене с настоящей «легендой».

«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару, назвав ее великой
Николай Басков и София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

В СМИ появилась информация о том, что София Ротару собирается выступить на «Песне года». По информации «Комсомольской правды», украинская певица планирует вернуться с концертами в Россию. Кроме того, артистка рассматривает предложения об участии в новогодних корпоративах. В свою очередь, Николай Басков решил поделиться с поклонниками личным мнением относительно всего происходящего.

«Золотой голос России» назвал «открытой травлей» историю вокруг Софии Михайловны. Артист напомнил, что многие украинские исполнители выступают в нашей стране с гастролями, получают российские национальные премии в области музыки.

«Мы их всех искренне любим, уважаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады», — добавил Басков, заявив, что недоволен тем, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Ротару.

По мнению артиста, нелицеприятные и критические высказывания в адрес 72-летней певицы недопустимы — это, по меньшей мере, некрасиво. Николай отнес Софию Михайловну к числу «великих» исполнительниц, отдавших полвека музыке и творчеству. Басков напомнил, что на хитах артистки выросло несколько поколений.

Певец заверил, что гордится тем, что когда-то выступал с Софией Ротару на одной сцене и живет с этой «легендой» в одно время. Басков надеется, что украинская исполнительница приедет на «Песню года» и продолжит выступать в нашей стране.

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«Открытая травля»: Басков вступился за 72-летнюю Ротару, назвав ее великой
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