Бледанс заявила, что экс-супруг называл Лолиту «толстой коровой»

Лолита Милявская не скрывала, что тяжелое переживала расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Первое время она часто плакала, после чего на снимках у нее были видны красные глаза. Уже спустя несколько месяцев артистка призналась, что сильно похудела из-за стресса. Примечательно, что об этом вспомнил Иванов в эфире передачи «На самом деле». Когда его обвинили в том, что он был неверен жене, так как она не устраивала его внешне, то фитнес-тренер стал это отрицать.

По словам Дмитрия, когда долго живешь с человеком, то уже не обращаешь внимание на его внешние данные. «К тому же сейчас она хорошо выглядит. Она говорила, что похудела на 14 кг», — отметил он. Эксперты все же стали склоняться, что Иванов стал встречаться с молодой девушкой из Белоруссии Ольгой Кулиевой. К тому же он мечтает о детях, а Лолита отказывалась рожать ребенка.

«Она похудела, потому что она уже ходила к психологу, потому что рассталась с вами, потому что никто не называет ее толстой коровой, никто не понижает ее самооценку. Лолиту обожает вся страна, а когда она приходила домой, то слышала такие слова, после которых ей приходилось поправляться», — высказалась Эвелина Бледанс. «И какие слова?, — уточнил у нее Иванов. «Вы разве ее не обзывали, что она толстая?», — уточнила она. «Вы что смеетесь? Даже мое воспитание не позволяет такое сказать. Мне сейчас обидно за то, что вы говорите», — ответил ей бывший муж Милявской.

Иванов прошел проверку на детекторе лжи. Ее результаты станут известны уже в следующем выпуске шоу «На самом деле».