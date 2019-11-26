«Штраф три миллиона»: экс-муж Лолиты на своих условиях пришел на передачу Шепелева

Летом певица Лолита Милявская рассталась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Певица прожила с ним почти десять лет. Этот развод стал для нее очень тяжелым, но в итоге все вылилось в скандал. Спустя три месяца в СМИ появились снимки, на которых бывший возлюбленный артистки запечатлен с другой девушкой Ольгой Кулиевой. Многие начали подозревать, что с ней у фитнес-тренера закрутился роман еще до размолвки с женой.

В октябре начался бракоразводный процесс. Вскоре Лолита обнародовала переписку Дмитрия с той самой Ольгой, которая длилась два года. На мужчину посыпались угрозы в соцсети. Его стали публично называть альфонсом. Это бывшему мужу артистки не понравилось. Он подал на нее в суд, пытаясь привлечь к уголовной ответственности за взлом его электронной почты. Сама Милявская настаивает, что ничего не взламывала, так как обнаружила переписку в компьютере, который Иванов оставил, когда ушел от нее.

Дошло до того, что экс-супруг певицы пришел на передачу Дмитрия Шепелева «На самом деле» и согласился пройти проверку на детекторе лжи. Он рассказал, как его отношения с Лолитой сошли на нет. При этом Иванов заверил, что не изменял жене, а с Ольгой стал встречаться уже после того, как решил развестись с артисткой. Эксперты были поражены тому, что в студию он пришел сразу с двумя юристами, которые подготовили его к расспросам.

Более того, выяснилось, что он себя обезопасил. Адвокаты заранее предоставили сотрудникам передачи список вопросов, которые можно задавать Дмитрию. «У нас сегодня ситуация уникальная. Объясню, как мы обычно работаем. У нас объявляется эфир, я смотрю материалы, по которым мы работаем, изучаю, кто что сказал, и готовлю вопросы», — рассказал эксперт по правде и лжи Роман Устюжанин.

«У меня такая ситуация впервые. Я пытаюсь разобраться в ней объективно, составляя вопросы, приезжаю сюда в студию, а мне говорят: „У вас будет всего лишь около 10-12 вопросов. Больше вы задавать не имеете права, потому что это согласовано с юристами и с Дмитрием“. Более того, штраф за то, что задам вам вопрос, который меня интересует, три миллиона рублей», — признался эксперт.

Роман отметил, что адвокаты составили такие вопросы, что они выгодны бывшему мужу Лолиты. Он пояснил, что может спросить героя, любил ли он Милявскую, но не может уточнить, как любил: как известную артистку или как женщину. Также экспертам было запрещено обнародовать в эфире несогласованные вопросы, которые были заданы на полиграфе, приглашать участвовать в съемках в студии несогласованных лиц, обнародовать без согласования с героем информацию о его личной жизни. За каждый из пунктов в договоре прописан штраф 3 миллиона рублей, призналась коллега Устюжанина.