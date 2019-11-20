«У нас период притирания»: экс-муж Лолиты впервые рассказал о новой возлюбленной

Этой осенью Лолита Милявская и Дмитрий Иванов развелись. Для певицы этот брак стал пятым, который не удался. Сначала она сильно переживала, а потом смогла прийти в себя. Когда звезда узнала, что у ее бывшего супруга уже есть новая возлюбленная, то она назвала ее жертвой. Речь идет о косметологе Ольги Кулиевой из Белоруссии, которая теперь живет с дочкой в Москве и занимается собственным бизнесом.

Первое время Дмитрий отказывался комментировать слухи о своем романе. В СМИ даже стали писать, что с Ольгой он изменял жене на протяжении года. После этого мужчина не выдержал и все объяснил в студии передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова. «Это не измена», — сразу отметил он. Бывший муж Лолиты назвал Кулиеву своей девушкой.

«Сейчас я слышу о ней только плохое, что ей 40 лет, что она косметолог. Возраст неправильный, а к косметологии она вообще никакого отношения не имеет», — пояснил Иванов.

Он также рассказал, что стал созваниваться с Ольгой только после того, как окончательно расстался с Милявской. «Ольгу я знаю очень давно. Мы дружили. Только после расставания встретились», — заверил спортсмен. «Когда прошло три месяца: я свободный человек. Я принимаю решение спокойно, свободно, ни от кого не скрываясь, поехать вместе к общим друзьям с Ольгой. Почему бы нет? Кто меня за это осудит?», — высказался бывший муж Лолиты.

Дмитрий отметил, что погулял на свадьбе друзей с Кулиевой, а спустя время в СМИ появилась информация об этом. Он отметил, что все обернули против него, заявив, что он давно встречается с другой женщиной. «Написали, что мы встречаемся с 2018 года. С чего они взяли какой-то год? С чего они взяли, что мы тогда стали встречаться? Такой бред написали», — пояснил спортсмен. Он пригрозил судом изданию, которые выставили его в плохом свете, если ему не будут принесены извинения.

Также Иванов подчеркнул, что он свободен, как и его новая возлюбленная, поэтому они и стали встречаться. Сейчас он снимает квартиру в одной из башен «Москва Сити». «У нас период притирания друг к другу. Я чувствую, что у меня к ней теплые и искренние отношения. Я чувствую, что это взаимно», — добавил экс-супруг Лолиты.