«Все! Уже чисто»: Пугачева проследила за уборкой шестилетних Гарри и Лизы

Примадонна отечественного шоу-бизнеса с раннего детства учит малышей вести домашнее хозяйство. Алла Борисовна не запрещает двойняшкам устраивать импровизированные генеральные уборки в их подмосковном особняке. Пугачёва вместе с семьей обосновалась в деревне Грязь. Время до обеда 6-летние Гарри и Лиза — с разрешения звездной мамы — решили посвятить наведению порядка в родительском замке. Дочка шоумен Максима Галкина вооружилась веником, а Гарри — пылесосом.

«Все! Уже чисто», — убеждала двойняшек Примадонна, предлагая отпрыскам пообедать в столовой.

В ответ наследница певицы заявила, что сначала им с братиком нужно смыть с себя всю пыль и только после этого, они сядут за стол. Усердие малышей под достоинству оценил близкий друг семьи — дизайнер Игорь Гуляев. Кутюрье похвалил детей Аллы Борисовны за старание. Сам Галкин подметил, что его наследники всегда помогают им по дому.

«Ну, какие же они у вас сладкие», — добавил модельер.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой дружат с ее младшей внучкой Клавдией. Дочка Кристины Орбакайте увлекается балетом, а отпрыски Максима Галкина вместе с гувернером учат французский язык.