ЗВЕЗДЫ

«Все! Уже чисто»: Пугачева проследила за уборкой шестилетних Гарри и Лизы

Алла Борисовна приучает двойняшек к ведению домашнего хозяйства.

«Все! Уже чисто»: Пугачева проследила за уборкой шестилетних Гарри и Лизы
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Примадонна отечественного шоу-бизнеса с раннего детства учит малышей вести домашнее хозяйство. Алла Борисовна не запрещает двойняшкам устраивать импровизированные генеральные уборки в их подмосковном особняке. Пугачёва вместе с семьей обосновалась в деревне Грязь. Время до обеда 6-летние Гарри и Лиза — с разрешения звездной мамы — решили посвятить наведению порядка в родительском замке. Дочка шоумен Максима Галкина вооружилась веником, а Гарри — пылесосом.

«Все! Уже чисто», — убеждала двойняшек Примадонна, предлагая отпрыскам пообедать в столовой.

В ответ наследница певицы заявила, что сначала им с братиком нужно смыть с себя всю пыль и только после этого, они сядут за стол. Усердие малышей под достоинству оценил близкий друг семьи — дизайнер Игорь Гуляев. Кутюрье похвалил детей Аллы Борисовны за старание. Сам Галкин подметил, что его наследники всегда помогают им по дому.

«Ну, какие же они у вас сладкие», — добавил модельер.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой дружат с ее младшей внучкой Клавдией. Дочка Кристины Орбакайте увлекается балетом, а отпрыски Максима Галкина вместе с гувернером учат французский язык.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиЛиза ГалкинаМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все! Уже чисто»: Пугачева проследила за уборкой шестилетних Гарри и Лизы
Интересно?
Поделись с друзьями: