Звездный стиль

Детская мода: двойняшки Пугачевой в куртках позировали под зонтом

Максим Галкин считает свою 6-летнюю дочь маленькой модницей.

Детская мода: двойняшки Пугачевой в куртках позировали под зонтом
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

В Instagram на одной из фанатских-страничек Лизы и Гарри Галкиных появилось их архивное фото. В кадре малыши запечатлены под большим синим зонтом. Наследники Аллы Борисовны позировали перед объективом фотокамеры в просторной прихожей их семейного подмосковного особняка в деревне Грязь. Отправляясь на прогулку, дети шоумена Максима Галкина не забыли о теплых практичных вещах. Так, Лиза отдала предпочтение белой куртке с цветным принтом и розовым джинсам. Образ малышки дополнила шапочка. А Гарри примерил бейсболку, подобрав к ней синюю куртку и толстовку с капюшоном.

Ранее в студи программы «Сегодня вечером» на Первом канале шоумен Максим Галкин рассказал о том, что их с певицей дочка растет маленькой модницей. 6-летней Лизе нравится примерять мамины концертные шляпки. Малышка часто устраивает дома дефиле, используя аксессуары Пугачевой. Сама Примадонна не запрещает дочери носить ее шляпки с вуалью, шифоновые платки и шарфы. А вот брат Лизы — Гарри больше интересуется конструкторами и машинками. Двойняшки вместе с гувернером изучают французский язык, кроме того, дети Максима Галкина увлекаются плаванием.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Детская мода: двойняшки Пугачевой в куртках позировали под зонтом
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