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Астролог? Самбурская рассказала Воле и Харламову о новом мужчине

Актриса и певица призналась, что сейчас в ее личной жизни все наладилось.

Астролог? Самбурская рассказала Воле и Харламову о новом мужчине
Настасья Самбурская/Фото: https://www.instagram.com/p/B3mqVrKiixM/

Анастасия Самбурская обрела счастье в личной жизни. Об этом сама актриса рассказала Павлу Воле и Гарику Харламову в очередном выпуске Comedy Club. Актриса посетила юмористов в качестве гостя. Воля напомнил, что каждый раз, когда Настя приходит к ним на передачу, они с Гариком все время ищут ей жениха. Теперь же они хотят знать – нашелся ли тот самый принц.

Самбурская, широко улыбнувшись, призналась, что такой мужчина в ее жизни появился.

«Знаете, я общаюсь с астрологом. Она сказала никому не рассказывать, кто он. Просто с годами я пришла к тому, что не надо афишировать», — поведала она.

Юмористы, в свою очередь, поспешили погадать, какую специализацию имеет таинственный инкогнито. Достаточно быстро стало понятно – мужчина не политик, не депутат и даже не заместитель депутата.

«Он молодой. Не астролог и не в федеральном розыске. Просто очень красивый, я боюсь, что уведут», — подвела черту она.

Теперь же поклонники творчества Насти гадают – о ком именно идет речь. Некоторые же принялись искать молодого человека, но обнародовать его личность так и не удалось.

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Comedy ClubАнастасия СамбурскаяГарик ХарламовНастасья СамбурскаяПавел ВоляСамбурская личная жизньСамбурская новости
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Астролог? Самбурская рассказала Воле и Харламову о новом мужчине
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