Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг. Напомним, ранее артистка пожаловалась на то, что журналист показал ее в своей программе «Прямой эфир» в неприглядном и лживом свете. Малахов намекнул в эфире, что девушка относится к категории падших женщин и вовсе не актерской игрой зарабатывает себе на хлеб. При этом он не предоставил очевидных доказательств своим словам.
Рудова заявила, что теперь не намерена даже здороваться с известным телеведущим, заодно раскритиковав других журналистов, которые разнесли ложную, по ее словам, информацию. И, самое главное, Наталья обвинила Малахова в том, что он сам предлагал ей некое общение с богатыми мужчинами.
«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне», — написала она в Instagram.
Настасья Самбурская удивила своей реакцией на это сообщение. Оказывается, ей тоже прилетало аналогичное предложение от Малахова.
«Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — написала она в комментариях у Рудовой в блоге.