Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг. Напомним, ранее артистка пожаловалась на то, что журналист показал ее в своей программе «Прямой эфир» в неприглядном и лживом свете. Малахов намекнул в эфире, что девушка относится к категории падших женщин и вовсе не актерской игрой зарабатывает себе на хлеб. При этом он не предоставил очевидных доказательств своим словам.

больше по теме Рудова пообещала больше никогда не здороваться с Малаховым Актриса очень сильно обиделась на телеведущего за грязь в его программе, которую он на нее вылил.

Рудова заявила, что теперь не намерена даже здороваться с известным телеведущим, заодно раскритиковав других журналистов, которые разнесли ложную, по ее словам, информацию. И, самое главное, Наталья обвинила Малахова в том, что он сам предлагал ей некое общение с богатыми мужчинами.

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне», — написала она в Instagram.

Настасья Самбурская удивила своей реакцией на это сообщение. Оказывается, ей тоже прилетало аналогичное предложение от Малахова.