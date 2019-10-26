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Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Настасья поддержала коллегу после нашумевшей программы «Прямой эфир».

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Настасья Самбурская. Фото Global look press

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг. Напомним, ранее артистка пожаловалась на то, что журналист показал ее в своей программе «Прямой эфир» в неприглядном и лживом свете. Малахов намекнул в эфире, что девушка относится к категории падших женщин и вовсе не актерской игрой зарабатывает себе на хлеб. При этом он не предоставил очевидных доказательств своим словам.

Рудова заявила, что теперь не намерена даже здороваться с известным телеведущим, заодно раскритиковав других журналистов, которые разнесли ложную, по ее словам, информацию. И, самое главное, Наталья обвинила Малахова в том, что он сам предлагал ей некое общение с богатыми мужчинами.

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне», — написала она в Instagram.

Блог Рудовой. Фото
Блог Рудовой. Скрин-шот https://www.instagram.com/rudovanata/

Настасья Самбурская удивила своей реакцией на это сообщение. Оказывается, ей тоже прилетало аналогичное предложение от Малахова.

«Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — написала она в комментариях у Рудовой в блоге.

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Анастасия СамбурскаяАндрей МалаховНастасья СамбурскаяПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»Самбурская
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Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
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