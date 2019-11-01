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«Мадам Шансонская»: Настасья Самбурская перепела песню Михаила Круга

Актриса поблагодарила вдову певца за разрешение исполнить хит.

«Мадам Шансонская»: Настасья Самбурская перепела песню Михаила Круга
Настасья Самбурская. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Настасья Самбурская представила подписчикам свою новую запись. На этот раз актриса исполнила известную песню Михаила Круга «Фраер». «Ну вот она моя любимая», — призналась она. 

Актриса отметила, что ни в коем случае не пытается меряться силой вокала с исполнителем оригинальной версии. По ее признанию, причина того, что она записала кавер на песню, в том, что «хорошие произведения нельзя забывать». 

Ирина Круг
Ирина Круг. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Самбурская выразила благодарность вдове певца Ирине Круг за то, что та разрешила ей исполнить композицию. Она добавила, что теперь песню можно послушать на всех музыкальных платформах. «С любовью, ваша мадам Шансонская», — подписала свой пост Настасья. 

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Тэги:

Ирина КругМихаил КругНастасья Самбурская
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«Мадам Шансонская»: Настасья Самбурская перепела песню Михаила Круга
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