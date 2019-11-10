«Сама смотрю и в шоке»: Настасья Самбурская кардинально изменила внешность

Актриса предстала перед поклонниками с очень короткой стрижкой и светлыми волосами.

Настасья Самбурская не устает удивлять своих поклонников неожиданными решениями. На этот раз актриса решила радикально сменить имидж. В своем микроблоге она опубликовала новую фотографию. На снимке актриса позирует с короткой стрижкой. А ее волосы стали заметно светлее.

«Сама смотрю и в шоке… блондинка с короткой стрижкой», — подписала фотографию звезда сериала «Универ». На подписчиков новый имидж артистки произвел впечатление. «Ну очень круто!!!! Прям сильно хорошо!», «Стильно, харизматично», «Ты крутая в любом образе», — оценили новый образ фолловеры Самбурской.

Некоторые, однако, заметили, что на фотографии стоит дата — 1998 год. Позднее актриса поделилась еще одной фотографией с короткой стрижкой и красными волосами, подписав ее так: «Может, кто и не в курсе, но и такой период был в моей жизни».