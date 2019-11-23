«Он ничего не знает про Россию»: Сябитова набросилась на китайского журналиста после критики женщин

Роза Сябитова в свойственной ей манере ответила журналисту китайского издания Sohu на его публикацию о российских женщинах. Напомним, автор материала заявил, что россиянки стареют намного быстрее китаянок, потому что расслабляются, когда выходят замуж. После обретения семьи, по мнению китайца, российская женщина перестает блюсти свою красоту, что в целом пагубно сказывается на ее фигуре и лице.

В беседе с журналистами «Говорит Москва» знаменитая сваха Роза Сябитова заявила – журналист из Китая ничего не знает о российских женщинах. Она пояснила, что после 45 россиянки наоборот становятся «ягодками опять».

«Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. Нам не грозит плохой вид. Именно российские женщины быстро ухватили тему косметологии», — акцентировала внимание она.

Примечательно, что согласилась Сябитова с тем фактом, что после замужества женщины становятся визуально хуже. Такую особенность Роза назвала деталью менталитета и отметила, что россиянки расслабляются, когда достигают своей цели в виде супружества. Но стоит лишь мужчине намекнуть, что он не рад таким изменениям, как женщина вновь активизируется и готова быть во всеоружии.