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«Среди учительниц изменщиц не меньше, чем среди актрис»: Сябитова высказалась о «Тексте»

Известная телесваха считает, что вовсе не постельная сцена стала яблоком раздора между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус.

«Среди учительниц изменщиц не меньше, чем среди актрис»: Сябитова высказалась о «Тексте»
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

У телеведущей, свахи и соведущей телепередачи «Давай поженимся» Розы Сябитовой есть своя точка зрения на трещину, которая образовалась между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус после выхода фильма « Текст». По словам женщины, дело тут вовсе не в откровенной сцене и тем более не в «измене» мужу, пусть и всего навсего в фильме. Розя Сябитова считает, что беда в дом Харламовых пришла из-за… борща.

Телеведущая объяснила, что учительницы изменяют так же часто как актрисы, тут не играет роли профессия, важен сам человек. Она похвалила подход Харламова, который трезво разделяет фильм от реальной жизни и понимает, что играть роль это не то же самое, что настоящая измена. А вот что Сябитову заинтересовало, так это кулинарные умения Асмус. По ее словам, Гарик просто захотел домашнего тепла и уюта, со вкусной едой приготовленной на плите руками любящей жены, но работа актеров не предусматривает таких радостей жизни, люди постоянно в разъездах и уют им только снится.

Во время интервью актриса призналась, что сильно переживала из-за той самой постельной сцены из фильма «Текст», но Кристина заметила, что не стоит смешивать кино и реальную жизнь.

В интервью радио Energy актриса не смогла сдержать чувств и расплакалась, вот до чего доводят откровенные съемки наших актеров.

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Гарик ХарламовКристина АсмусФильм «Текст»
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«Среди учительниц изменщиц не меньше, чем среди актрис»: Сябитова высказалась о «Тексте»
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