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«Не спешите продаваться»: Сябитова дала совет одиноким женщинам

Соведущая Ларисы Гузеевой в ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале за словом в карман не лезет.

«Не спешите продаваться»: Сябитова дала совет одиноким женщинам
Роза Сябитова (Фото: Globallookpress.com)

Роза Сябитова убеждена: каждый человек — сам кузнец своего счастья. Соведущая Ларисы Гузеевой в ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале советует представительницам прекрасного пола не спешить «закладывать свое тело» ради роскошных подарков и других материальных выгод, которые можно извлечь в начале отношений.

Телеведущая призывает одиноких женщин задуматься о более важных материях. На правах свахи знаменитость экспертно заявляет, что мужчина вряд ли будет с уважением относиться к «купленному и оплаченному». Подобным, по мнению Сябитовой, можно только пользоваться.

«Не спешите продаваться!» — компетентно утверждает телеведущая.

При этом Сябитова не сомневается, при знакомстве с потенциальной второй половинкой женщинам не стоит забывать о собственных интересах. По мнению телесвахи, мужчины обязаны обрисовать хотя бы примерную «первичную перспективу» на будущее: поход в кино в качестве свидания, знакомство с общими друзьями, обсуждение совместных летних каникул. Иными словами, женщина должна быть уверена, что избранник все-таки позиционирует ее как спутницу.

С особенной осторожностью, по словам Розы, нужно относиться к тем мужчинам, которые уже спустя неделю после знакомства вдруг начинают заводить разговор о женитьбе или требуют от возможной невесты исключить из круга общения всех близких друзей.

«Это тревожный сигнал», — полагает Сябитова.

Любые отношения должны развиваться без какого-либо давления извне, считает телеведущая.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛариса Гузеевамода и стильПрограмма «Давай поженимся!»Роза Сябитова
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«Не спешите продаваться»: Сябитова дала совет одиноким женщинам
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