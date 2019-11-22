Шура решил скинуть лишнее перед зачатием ребенка

44-летний Шура созрел впервые стать отцом. О своем желании сам музыкант поведал журналистам. Известно, что наследника Александру Медведеву подарит суррогатная мать, но прежде, чем решиться на столь важные изменения, певцу нужно привести себя в форму. Специально для этого Медведев обратился к столичному диетологу.

Порталу Teleprogramma.pro Шура рассказал, что подошел к отцовству максимально ответственно. На данный момент он прошел все обследования, сдал необходимые анализы и готов начать бороться с лишними килограммами. Медведев подчеркнул – лишь недавно он понял, как важно человеку оберегать свое здоровье. Осознать это ему помогла борьба со злокачественной опухолью в репродуктивной системе.

«Многие мужчины не хотят, ну и дураки. Здоровьем заниматься нужно, особенно с моим графиком, когда по шесть концертов в неделю», — рассказывает Шура.

Для того, чтобы достичь успеха, врачи клиники специально разработали для Шуры индивидуальную программу, которой он обязан будет придерживаться. Среди прочих процедур значатся баромассаж и акупунктура. Предстоит Медведеву решить вопрос и с недвижимостью – так, в скором времени артист планирует приобрести жилье взамен того, которое он по неосторожности переписал на нечистого на руку человека.