ЗВЕЗДЫ

Певец Шура решил стать отцом с помощью суррогатной матери

Артист уверен, что будет замечательным папой.

Певец Шура решил стать отцом с помощью суррогатной матери
Певец Шура. Фото Global look press

44-летний певец Шура решил последовать примеру Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева и стать одиноким папой. Как и его коллеги, он хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, сообщает телеканал «Ю» в эфире программы «В теме».

Судя по сумме, которую он планирует потратить на создание наследника, сделать он это хочет в России. За вынашивание и рождение ребенка певец заложил в бюджет около 800 тыс. рублей. Плюс – траты на обеспечение сурмамы.

В США, где, по слухам, «заказывали» себе детей Киркоров и Лазарев, стоимость услуги колеблется от 11 млн рублей. Однако звезды идут на это, поскольку там законодательство намного проще смотрит на суррогатное материнство. В нашей же стране мужчинам нужно очень постараться, чтобы узаконить собственного отпрыска.

Шура не считает траты на суррогатного малыша большими. «Нормально. Работа есть, и слава богу», — говорит он. Музыкант уверен, что станет замечательным отцом. «Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне с трех лет малышей оставляют», — заявил он.

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Певец ШураСергей Лазаревсуррогатная матьсуррогатное материнствоФилипп КиркоровШура
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Певец Шура решил стать отцом с помощью суррогатной матери
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