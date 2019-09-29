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Певец Шура сменил имидж ради съемок клипа

Эпатажный исполнитель предстал перед поклонниками в мужественном образе стиляги.

Певец Шура сменил имидж ради съемок клипа
Певец Шура в одном из ресторанов Воронежа. Фото: КП/Подъяблонская Татьяна

Певец Шура, или Александр Медведев, предстал перед поклонниками в непривычном для них образе. Исполнитель сменил имидж: вместо мешковатых балахонов, в которых он в последнее время выходит на сцену и появляется на светских мероприятиях, он примерил образ стиляги.

На новом фото в Instagram Шура позирует перед камерой, облаченный в черный брючный костюм и белую рубашку. Его элегантный образ дополняют небрежно наброшенный на шею красный галстук-бабочка и очки с линзами того же оттенка.

«Фото со съемок клипа на песню «Слушай». Как я вам в таком образе?» – поинтересовался Медведев у подписчиков.

Фанаты пришли в восторг от преображения знаменитости. «Стильный», «Огонь», «Красавец мужчина… Только фирменной улыбки не хватает», «Стиляга. Хотелось бы почаще такой стиль», «Саша, тебе очень идет! Ты солидный мужчина и в мужском образе тебе круто!» – высказались комментаторы блога.

Напомним, обычно 44-летний эстрадный артист выглядит более эпатажно. Мнение публики о его внешности Шуру волнует мало. Так, он может смело появиться на публике в напоминающем женское платье наряде или показать в соцсети, как наносит на лицо яркий макияж перед концертом. Впрочем, многие поклонники уверены, что главное – это талант исполнителя, а не его внешний вид.

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Певец Шура сменил имидж ради съемок клипа
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