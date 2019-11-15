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«Дурак дураком»: Шура оказался в 25-градусный мороз босиком на улице

Певец прилетел на гастроли в Ноябрьск в легком пуховике и туфлях на босу ногу.

«Дурак дураком»: Шура оказался в 25-градусный мороз босиком на улице
Шура. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Шура часто путешествует с концертами по стране, однако, видимо, не успел изучить климатические особенности северных регионов России. Очередное выступление артиста должно состояться в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако певец не был в курсе того, что температура воздуха в эти дни в городе опустилась до -25 градусов. 

Шура пожаловался в своем микроблоге на то, что совсем не был готов к северным холодам. «Еще три часа назад я был в Москве и смотрел на желтую листву. А сейчас сижу в Ноябрьске и смотрю на шестиметровые сугробы. И никто не додумался мне сказать, что здесь такая погода. А я в легеньком пуховичке, в летних туфельках на босу ногу — дурак дураком», — посетовал Шура. Однако добавил, что ему ничего не остается делать, кроме как петь, танцевать и радовать публику. 

Поклонники не на шутку перепугались за здоровье кумира. «Бегите в магазин за уггами и пуханом», «Ноябрьск! Принесите валенки Шуре!!!!!», «Санечка, ну как так можно? Дело к зиме», — писали они. Впрочем, кто-то уверен, что никакие морозы Шуре нипочем: «От Вас столько энергии хорошей, что и мороз ни страшен». 

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Тэги:

гастролизимаконцертНоябрьскПевец ШураСеверЯмало-Ненецкий автономный округ
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«Дурак дураком»: Шура оказался в 25-градусный мороз босиком на улице
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