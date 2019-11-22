Экс-муж Милявской запросил у Шепелева 3 миллиона рублей за откровения

Ранее сама Лолита Милявская приходила на программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии ток-шоу знаменитость решила расставить все точки над «i» в отношениях с инструктором по сквошу. Украинская исполнительница не смогла простить любимому мужчине измену. Как выяснилось, Дмитрий Иванов закрутил роман с одной обеспеченной женщиной, владелицей салона красоты. По словам певицы, кормильцем в семье долгие годы была она одна. А муж только пользовался заработанными ею деньгами. Милявской потребовалось прожить с Дмитрием девять лет, для того, чтобы определиться со своими чувствами. Артистка устала содержать Иванова, заявив, что она больше не нуждается в «альфонсах».

Бывший муж знаменитости, как и Лолита, решил обнародовать свою правду. Сначала мужчина дал интервью журналу «СтарХит», спустя некоторое время Дмитрий согласился побеседовать с Андреем Малаховым. И, по словам адвоката певицы Сергея Жорина, далеко не бесплатно. Как пишет «Комсомольская правда», со ссылкой на окружение Иванова, экс-супруг украинской исполнительницы появится в ток-шоу Шепелева, и по некоторой информации, мужчина «запросил за откровения о семейной жизни порядка трех миллионов рублей». Сам Дмитрий эти сведения никак не комментирует.

Напомним, что супружестве Лолиты Милявской высказывался ее близкий друг Аркадий Укупник. 66-летней певец утверждал, что он до последнего старался верить в то, что Иванов живет с Лолитой по любви, а не из-за корысти. Однако сейчас музыкант не сомневается а том, что Дмитрия интересовали только деньги певицы.