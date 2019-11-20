«Предлагал ей ЭКО, но она не захотела»: бывший муж Лолиты мечтал о ребенке

Дмитрий Иванов впервые дал откровенное интервью после развода с Лолитой Милявской. Все это время он редко давал комментарии. Если певица на глазах поклонников переживала из-за ухода мужа, то ее бывший возлюбленный просто ушел в тень. В студии передачи «Прямой эфир», он объяснил, что отношения с артисткой просто зашли в тупик. По его словам, они перестали разговаривать и даже находясь в одном помещении, были в разных комнатах.

Также Дмитрий подтвердил, что сейчас состоит в отношениях с Ольгой Кулиевой. Только, по его словам, они стали встречаться через три месяца после того, как он расстался с Лолитой. Мужчина заверил, что она не является косметологом, как о ней писали в СМИ, и сейчас они притираются друг к другу.

Мама Иванова Надежда вспомнила, как девять лет назад сын позвонил ей и рассказал о том, что встречается с Лолитой и что они хотят пожениться.

«Я сказала ему: „Дима, ты мог моложе найти себе“. А он мне: „Ну мама, она хорошая, она внимательная, хорошо ко мне относится“. А потом она начала ходить к нему в больницу, котлетки паровые носить. супчики. Вот так пошло и поехало. А потом предложила ему переехать к ней жить. Я, конечно, против была этого брака», — высказалась женщина.

По словам родительницы Дмитрия, уже тогда многие понимали, что этот брак не будет вечным. «Очень хотела, чтобы у них кто-то был, чтобы их радовал, но Лолита сказала „нет“. Она сказала, что уже в возрасте и не родит, не хочет детей. А он ребенка очень хотел. Он предлагал ей, как по современному ЭКО делают, но она не захотела. Был бы ребенок, я думаю, они бы жили», — поделилась мнением Надежда.

Она не стала скрывать, что после развода сына с Лолитой, посоветовала ему найти помоложе, чтобы отношения были навсегда, и чтобы девушка родила ей внучку или внука. Женщина призналась, что месяц назад Дмитрий представил ей новую девушку. «Они сняли новую квартиру. Сынок, сделай правильный выбор, создай семью и живи дружно и мирно», — заключила она.

Примечательно, что сам Иванов считает, что дети не спасли бы его брак с Лолитой. «Я думаю, что нет. Мы с Лолой Разговаривали. Она не любит детей и не хочет детей иметь. А для меня, как для нормального и здорового мужчины, это чуть-чуть дисбаланс и диссонанс. Она говорила: „У тебя есть дочка, у меня есть дочка, зачем наш еще ребенок?“. Я затрудняюсь сказать, смог бы ребенок скрепить наш брак», — пояснил он.