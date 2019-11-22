ЗВЕЗДЫ

48-летняя Кудрявцева записала годовалую Машу на «пальчиковую гимнастику»

Кроме того, с помощью различных развивающих игр малышка начала учить цвета.

48-летняя Кудрявцева записала годовалую Машу на «пальчиковую гимнастику»
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: ее годовалая дочь начала делать свои первые успехи. Звездная мама записала Машу на так называемую «пальчиковую гимнастику», благодаря которой малышам удается развить мелкую моторику ручек. Посещая кружок для самых маленьких, дочка хоккеиста Игоря Макарова научилась выполнять все предложенные воспитателям задания, проходящие в игровой форме. Кроме того, Машенька постепенно перешла к изучению цветовой палитры: ей удалось запомнить зеленый, желтый и красный оттенок.

«Ура… Первые движения пальчиковой гимнастики», — порадовалась за дочку Кудрявцева, увидев, как ее Маша хлопает в ладошки и умело выполняет задания под присмотром воспитательницы.

Телеведущая лера Кудрявцева водит дочь в кружок для самых маленьких
Маленькая Маша учится различать цвета (Фото: Instagram.com/leratv)

В недавнем интервью ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что ее экс-возлюбленный Сергей Лазарев скрыл от нее появлении дочери. Певец воспитывает пятилетнего сына Никиту и годовалую дочь Анечку. По словам Леры, она не догадывалась о том, что артист во второй раз стал отцом. Лазарев снова прибегнул к суррогатному материнству, уточнив, что у его детей стопроцентное родство — у них одна биологическая мама.

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дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛера Кудрявцева
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48-летняя Кудрявцева записала годовалую Машу на «пальчиковую гимнастику»
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