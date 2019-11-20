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«Оскорбляет меня везде»: Кудрявцева обвинила Разина в желании «прохайпиться»

Ведущая программы «Секрет на миллион» высказалась в адрес музыкального продюсера.

«Оскорбляет меня везде»: Кудрявцева обвинила Разина в желании «прохайпиться»
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева отреагировала на критический отзыв музыкального продюсера Андрея Разина. Ранее экс-наставник Юрия Шатунова вступился за Дмитрия Шепелева. Гражданский супруг покойной Жанны Фриске и возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова публично повздорили в Сети. За ведущего программы «На самом деле» вступился Андрей Александрович, пригрозив Кудрявцевой обличительной речью.

В интервью «Комсомольской правде» музыкальный продюсер объяснил, почему решил поддержать в споре именно Шепелева. По словам Разина, в последнее время Лера то и дело пишет «гадости» в адрес других людей. Артист утверждает, что возлюбленная хоккеиста успела поссориться даже с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Андрей Александрович не смог остаться в стороне от истории с гражданским мужем Жанны Фриске. Шоумен напомним, что Дмитрий пережил страшное горе, похоронив любимую женщину. Телеведущий один воспитывает шестилетнего сына Платона, делая все для того, чтобы мальчик ни в чем не нуждался.

По мнению Разина, негатив со стороны Кудрявцевой в адрес Шепелева вызван ее тайной любовью к Дмитрию. Музыкальный продюсер не сомневается, что именно это побудило Леру выступить с «оскорбительными» заявлениями.

Примечательно, что сама Кудрявцева не стала скрывать возмущения, узнав о словах Разина. По словам телеведущей, именно шоумен позволяет себе нелицеприятные высказывания в ее адрес.

«Он оскорбляет меня везде и всегда! Я не знаю, что ему от меня надо — пропиариться, прохайпиться», — сетует Лера.

Возлюбленная Игоря Макарова заявила, что все те, кто не знает Андрея Разина лично, вряд ли смогут ее понять.

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Андрей Разиндети звездДмитрий ШепелевЗвездные детиЛера КудрявцеваСергей Лазарев
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«Оскорбляет меня везде»: Кудрявцева обвинила Разина в желании «прохайпиться»
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