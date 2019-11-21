ЗВЕЗДЫ

Перепутала с Бали: Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга

Телеведущую не испугали морозы.

Перепутала с Бали: Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова минувшим летом ездила на Бали, где снималась в новом реалити «План Б». Вместе с Тимуром Батрутдиновым она пыталась найти вторую половинку себе и ему. Большая часть шоу уже была показана, но похоже, что у звезд чувства ни к кому так и не возникли. А пока зрители следят за развитием событий, Ольга продолжает плодотворно работать. Накануне она приехала в Санкт-Петербурге, где дала концерт.

В северной столице живет мама Бузовой, поэтому девушка с ней увиделась. Появился на репетиции и ее отец, хотя Ирина Александровна и Игорь Дмитриевич давно состоят в разводе. Они поддержали дочку, которая мечтает поехать на «Евровидение». Артистка была облачена в лосины и алую футболку свободного кроя. Но после жаркого выступления, она оголилась прямо на улице в центре Питера.

Бузова с родителями. фото
фото: instagram.com/buzova86/

На новом фото Ольга предстала в черном нижнем белье. Она показала не только трусики, но и пикантное бюстье. Певица не в первый раз оголяется, но поклонники удивились, что даже холодная погода звезду не испугала. «На улице холод», «Почему в трусах?», «Как всегда в трусах», «Уже идей не осталось для фото? Макияж классный конечно. Но с трусами ты перебрала чуток», «Оденься, холодно ведь», — стали писать пользователи Сети.

Бузова в нижнем белье. фото
фото: instagram.com/buzova86/

Некоторые предположили, что Бузова по забывчивости перепутала родной город с Бали. Там в жаркую погоду артистка постоянно оголялась. При этом она сама признавалась, что загорать ей было некогда. Бикини она надевала лишь для новых фото. К слову, недавно телеведущая во время концерта в Москве заинтриговала всех объявив, что в зале находился ее будущий муж. Теперь поклонники гадают, кто мог завоевать сердце и почему Ольга все еще оголяется, если у нее появилась вторая половинка.

фото: instagram.com/buzova86/
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Перепутала с Бали: Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга
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