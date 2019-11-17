Тапочки из хлеба и стеб над инвалидами: как шутят Бузова, Самбурская и другие знаменитости

Каждый может неудачно пошутить. Но известным личностям, видимо, все же следует внимательнее относиться к тому, что они говорят, - ведь их слышит весь мир.

К сожалению, нередко стремление «хайпануть», рассмешить и прослыть остроумным оборачивается для звезд неприятностями: некоторые их шутки действительно грубы и оскорбительны.

Елена Ваенга – башмаки из хлеба

Когда Елена Ваенга разместила в своем Instagram фото тапочек, вырезанных из хлеба, рядом с фото тапочек от Gucci, она немедленно стала объектом сотен возмущенных комментариев. Эта попытка пошутить – неудачна: в нашей стране к хлебу всегда относились с уважением, и «стеб» Ваенги назвали цинизмом.

Настасья Самбурская – видео в инвалидной коляске

Еще одна тема, шутки на которую – табу, — инвалиды. Поэтому видео Настасьи Самбурской, на котором она ездит в инвалидной коляске и просит прохожих подать ей «червонец золотой», нисколько не насмешило, а только возмутило подписчиков.

Не помогло даже оправдание звезды «Универа» — мол, она не издевается над людьми с ограниченными возможностями, а репетирует роль. Самыми мягкими комментариями были «перебор» и «не смешно».

Ольга Бузова – вылизанная «блокадницей» тарелка

Не понравилось подписчикам и видео Ольги Бузовой, на котором она демонстративно вылизывает тарелку. При этом звезда «Дома-2» называет себя «блокадницей».

В своем стремлении привлечь внимание Ольга забыла: в России слово «блокада» окружено ореолом неподдельного уважения и напоминает о страшной трагедии. Шутить на эту тему – по меньшей мере, странно.

Мот – шутка про Бузову

Не повезло и самой Ольге Бузовой – на ее счет грубо пошутил рэпер Мот, которого девушка считала своим другом.

В эфире телешоу Мот высказался так: «Что общего между халяльной столовой и Ольгой Бузовой? В обеих побывал татарин!». Так рэпер решил напомнить зрителям об отношениях Бузовой с Тимуром Батрутдиновым.

Прозвучало это довольно оскорбительно. Бузова, впрочем, не стала отмалчиваться. В ответ она посоветовала рэперу вместо того, чтобы копаться в ее мужчинах, сосчитать любовников собственной жены. Удар, видимо, попал в цель: Мот не нашелся, что ответить.

Павел Воля – шутка над Киркоровым обошлась дорого

Шутки Павла Воли иногда бывают довольно рискованными. Однажды, еще в начале своей деятельности, на фестивале «Новая волна», выполняя обязанности конферансье, Воля решил рассмешить зрителей. Объявляя выход на сцену Филиппа Киркорова, Павел задумчиво произнес: «Филипп Киркоров… Где-то я уже слышал это имя».

На беду, в тот момент рядом с Волей оказалась Алла Пугачева. И ведущий попал в ее неласковые объятия сразу же, как только оказался за кулисами. Примадонна жестко отчитала молодого шоумена, добавив: «Ты кто такой? Как ты смеешь так о нем говорить? Слышал он… Ты сначала добейся того, чего он добился! Он – артист с большой буквы, а ты кто?».

Павлу оставалось только виновато молчать. Правда, сам Киркоров отнесся к этой шутке легко – во всяком случае, согласился отметить свой юбилей в Comedy Сlub, показав тем самым, что не держит обиды.

Иван Ургант – шутка про зелень

В своей программе «Смак» Иван Ургант однажды, не задумываясь, пошутил: «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Зрители в студии оценили шутку – раздался смех.

А вот украинцам этот выпад не понравился. Один из украинских депутатов направил министру иностранных дел Украины письмо, в котором требовал пресечь издевательские высказывания в адрес Украины.

Урганту пришлось извиниться.

А как вам кажется – стоит ли относиться серьезно к тому, что порой срывается с уст публичных людей, шоуменов и артистов? Или можно сделать «скидку» на огромное количество времени, которое они проводят в эфире? Невозможно ведь постоянно себя контролировать…