Звезда «Плана Б» Никита Анисимов: «Ольга Бузова просто не может не зацепить»

Никита Анисимов попал на проект «План Б» только благодаря своей настойчивости. Получив отказ от мамы Ольги, но, не услышав весомых аргументов, он атаковал телефоны членов жюри, Тимура Батрутдинова и самой Ольги Бузовой, добившись в итоге согласия от всех.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с участником популярного проекта «План Б» Никитой Анисимовым и узнали, с какой целью он пришел на шоу к Ольге Бузовой.

— Никита, когда впервые обратили внимание на Ольгу и решили идти на проект? Чем вам понравилась Бузова?

— Впервые я обратил внимание на Олю года 2 назад. Именно тогда, когда она стала появляться везде: клипы, концерты, бизнес-деятельность. Хотя нравилась она мне давно. Вообще такая целеустремленная девушка просто не может не зацепить. Несмотря на все обиды, она шла к своей цели, она очень привлекательна к тому же.

— Что говорили друзья, родные, когда вы решили отправиться на «План Б»?

— Я до последнего об этом не говорил. Даже с родными не общался на эту тему. Сказал уже перед самым отъездом. Меня все поддержали, вообще друзья и близкие всегда принимают мои решения.

— Когда вы получили отказ от мамы Ольги, какие были чувства?

— Было чувство несправедливости, потому что я не получил никаких весомых аргументов, почему я не подхожу Оле. И я тогда решил действовать.

— На ваш взгляд, попасть на шоу помогла судьба или это целиком заслуга вашего обаяния и целеустремленности?

— Скорее всего, целеустремленность. Потому что я не остановился при отказе, а начал действовать всеми способами, которые казались мне уместными.

— Что нужно, чтобы соответствовать «невесте №1»?

— В первую очередь, надо быть похожим на нее по качествам. Быть искренним, настоящим, не стоять на месте, развиваться, ставить перед собой цели, как конечные, так и промежуточные.

— У вас был опыт длительных отношений, которые закончились, когда девушка отказалась переезжать с вами в Москву. Если бы на месте той девушки была Бузова и ситуация повторилась, вы бы тоже оставили ее в Гусь-Хрустальном и перебрались в столицу?

— Мои отношения были действительно длительными — 4,5 года. И закончились они, когда я решил переехать в Москву. Если бы на месте моей девушки была бы Оля, я думаю, что тоже не поменял бы мнения. Хотя, конечно, все зависело бы от отношений. Я ехал в Москву с определенными целями и намерениями, у меня не было преград.

— Вы развиваете свой бизнес. Что это за проект?

Тот бизнес, который у меня был, не развивается. Сейчас у меня небольшое затишье. Но есть идеи, которые я буду в дальнейшем воплощать. Я очень кропотливо подхожу к этому вопросу и стараюсь лишний раз не говорить о том, чего еще не сделано.

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ