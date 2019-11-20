«Почему бы и нет?»: папа Бузовой поддержал желание дочери выступить на «Евровидении»

Игорь Дмитриевич, отец Ольги Бузовой, поддержал свою наследницу в желании отправиться на «Евровидение». Напомним, о своих планах покорить мировую сцену певица недавно заявила на концерте «Под звуки поцелуев». Она отметила, что следующая ее песня на английском будет записана для европейского конкурса.

«Пусть сочиняет, пусть мечтает, пусть к этому стремится. А глядишь – почему бы и нет», — заявил в интервью программы «PROновости» на «Муз-ТВ» Игорь Бузов.

Телеведущий Андрей Малахов оказался солидарен с отцом звезды «Дома-2». «Если Панайотов откажется в последнюю секунду, тогда Ольга, мне кажется, должна заменить его и ехать. У Ольги есть все шансы быть в первой тройке», — сказал ведущий «Прямого эфира».

Сама же Бузова в своем триумфе на«Евровидении» ни капли не сомневается. «С таким талантом, с такой харизмой это обязательно в моей жизни произойдет. А когда это будет – решать вам. Я же приложу все усилия, чтобы представить свою страну достойно», — заявила журналистам поющая телеведущая.