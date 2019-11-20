ЗВЕЗДЫ

«Это не измена!»: бывший муж Лолиты раскрыл подробности расставания с певицей

Дмитрий Иванов дал откровенное интервью Андрею Малахову.

«Это не измена!»: бывший муж Лолиты раскрыл подробности расставания с певицей
Лолита с пятым мужем. фото: globallookpress.com/

Лолита Милявская недавно окончательно развелась со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош и экспертом в области фитнеса Дмитрием Ивановым. Первое время певица сильно переживала из-за того, что возлюбленный от нее ушел. На репетиции конкурса «Новая волна» Лолита даже разрыдалась на сцене, и Анжелике Варум пришлось ее успокаивать. Но потом артистка взяла себя в руки и захотела судиться с бывшим супругом, чтобы признать их брак фиктивным.

Долгое время Иванов избегал общения с журналистами, но на днях он дал откровенное интервью Андрею Малахову для его передачи «Прямой эфир». Впервые он раскрыл все подробности расставания с Лолитой.

«Куда тебе пробиваться? Когда тебя не слышат и не замечают. Мы проговорили это с Лолой, о том, чтобы наши отношения расторгнуть», — сразу сказал бывший муж звезды.

Он отметил, что Милявская права в том, что им нужно было обговаривать многие моменты, даже бытовые, чтобы поддержать отношения.

«Я переехал на съемную квартиру. Три месяца вообще мы вместе не жили. Ее сообщения я не буду комментировать, она сама о них говорила. Мы поговорили, и только тогда она сказала, что знала, что мы расстанемся. Она говорила с астрологом», — поделился Дмитрий.

По его словам, тогда артистка призналась ему, что боялась его потерять, поэтому молчала.

«Я ведь пришел к Лоле и сказал, что так люди не живут, что это ненормальные отношения. Знаешь, мы проживали совместно на одной территории, мы были даже в разных комнатах и нас мало что связывала в последнее время. Прям мы докатились до этого момента», — заключил спортсмен.

Дмитрий раскрыл причины расставания с Лолитой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

По словам Иванова, Лолита не сразу поверила его словам. Он признался, что певица стала психовать, пыталась сделать так, чтобы их отношения сохранились, но потом опустила руки и заявила, чтобы он сам занимался судами и разводом. Дмитрий отметил, что у него не было любви с певицей с первого взгляда. Также он объяснил, что у них был не обычный обряд венчания, а каббалистический — это оккультное течение в иудаизме.

Венчание Лолиты и Дмитрия. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Я ушел в том, в чем пришел. Я ничего с собой не взял», — отметил бывший муж Лолиты. По словам Иванова, он сразу оставил на столе обручальное кольцо. «Это не измена!» — заверил мужчина. Он объяснил, что встретил новую любовь уже после расставания с певицей.

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Тэги:

Дмитрий ИвановЛолита МилявскаяПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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«Это не измена!»: бывший муж Лолиты раскрыл подробности расставания с певицей
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