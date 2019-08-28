Варум вступилась за Лолиту, расплакавшуюся на «Новой волне»

Певица Анжелина Варум посвятила свежий пост в Instagram Лолите Милявской, признавшись, что они знакомы уже 25 лет. Она назвала подругу умной, талантливой, доброй и великодушной, отметив скорость ее реакции, которой «может позавидовать самый блистательный комик». Варум добавила, что у Лолиты болезненное чувство справедливости, при этом она очень доверчива, чем часто пользуются другие люди. К последним певица обратилась отдельно.

«Если вы не способны любить эту девочку (Лолиту — прим. авт.), как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте!» — написала Анджелика.

Певица призналась, что ей, как подруге, приходиться собирать Лолиту по кирпичикам каждый раз, когда кто-то разобьет ей сердце, и это очень сложно.

Очевидно, поводом для таких высказываний стал недавний инцидент на конкурсе «Новая волна», когда Милявская расплакалась на сцене во время исполнения песни «Городок». Варум пришла на помощь своей коллеге и помогла ей закончить выступление. Свои слезы Лолита объяснила нахлынувшими воспоминаниями о родной Украине, куда сейчас ей запрещен въезд. Но, судя по откровениям Варум, причиной плача все-таки была личная жизнь певицы.

больше по теме После расставания с мужем Лолита перестала готовить и постройнела Артистка отдыхает в своем доме в Болгарии.

Известно, что этим летом Лолита рассталась со своим пятым мужем — теннисистом Дмитрием Ивановым. Спортсмен прокомментировал разрыв тем, что «устал переделывать супругу». Возможно, Варум имела в виду именно его, когда говорила о людях, неспособных любить Лолиту до конца.

А вы бы тоже хотели обнять и успокоить Лолиту?