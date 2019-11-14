Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева: «Лолита рассказала, почему терпела измены мужа»

16 ноября в 21.00 на НТВ смотрите продолжение выпуска программы «Секрет на миллион» с певицей Лолитой. Певица откровенно рассказала о разрыве теннисистом Дмитрием Ивановым, который так и не смог сделать ее по-настоящему счастливой женщиной…

Лера Кудрявцева: «Лолита рассказала, почему терпела измены мужа»
Кадр из передачи "Секрет на миллион"

Можно ли простить измену? Думаю, да. Все мы люди, каждый может оступиться, увлечься, потерять над собой контроль… Но если человек не просто сорвался, а сознательно и долго крутил роман за спиной жены, которую когда-то любил? И не просто крутил роман, а деньги на содержание любовницы брал у жены… Мне кажется, это уже не просто измена, а подлость. А подлецов прощать нельзя.

– Дима просто не мужик, – вздыхает Лолита, которая осознала, с кем прожила долгих девять лет, совсем недавно.

Впрочем, хорошо, что это случилось сейчас, а не еще лет десять спустя. Мудрая Лолита поняла, что супруг ей изменяет, когда получила странное смс, написанное словно не в его стиле, и быстро вывела предателя на чистую воду. Вскоре выяснилось, что Дмитрий не просто ведет двойную жизнь, но и оплачивает прихоти любовницы деньгами законной жены.

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Да, Лолита – женщина обеспеченная и может себе позволить жить роскошно. Но деньги никогда не сыпались на певицу с неба. Она, как и любой востребованный артист, работает без выходных и не всегда успевает банально выспаться. Записи новых песен, репетиции, перелеты, концерты, снова перелеты – и так по кругу. Лолита даже детство собственной дочери видела только урывками: пока певица зарабатывала, маленькая Ева сидела с бабушкой и видела любимую маму только по телевизору…

Вскоре возможности видеть Лолиту лично лишится и Дмитрий. Супругам предстоит развод и суд, ведь нажитое за девять лет имущество предстоит поделить.

– А! Старая кляча! На старости лет одна осталась! – кокетничает Лолита, комментируя грядущий развод.

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Кем-кем, а старой клячей назвать Лолиту никак нельзя. На нервной почве певица скинула несколько лишних килограммов и явно похорошела. Или дело вовсе не в нервах, а в новой любви?… Лолита намекнула, что уже не одна и сердце ее не свободно. Я, кстати, совершенно не удивилась: у Лолиты столько поклонников, которые готовы носить ее на руках! И, мне кажется, Лолита готова к новой любви. Ведь невлюбленный артист – артист только наполовину.

Однако никакое актерское мастерство не помогло Лолите скрыть удивление и тревогу, когда она прочла вопрос, который стоит один миллион рублей. Я не знала, как певица отреагирует на то, что редакторы нашей программы о ней узнали, и была готова к любому повороту событий. Как я и предполагала, Лолите удалось меня удивить. Раскрыла ли она свой секрет или предпочла сохранить его в тайне, смотрите 16 ноября в 21.00 на НТВ.

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«Секрет на миллион»Лера КудрявецеваЛолитаЛолита Милявская
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Лера Кудрявцева: «Лолита рассказала, почему терпела измены мужа»
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