Лера Кудрявцева: «Лолита рассказала, почему терпела измены мужа»

16 ноября в 21.00 на НТВ смотрите продолжение выпуска программы «Секрет на миллион» с певицей Лолитой. Певица откровенно рассказала о разрыве теннисистом Дмитрием Ивановым, который так и не смог сделать ее по-настоящему счастливой женщиной…

Можно ли простить измену? Думаю, да. Все мы люди, каждый может оступиться, увлечься, потерять над собой контроль… Но если человек не просто сорвался, а сознательно и долго крутил роман за спиной жены, которую когда-то любил? И не просто крутил роман, а деньги на содержание любовницы брал у жены… Мне кажется, это уже не просто измена, а подлость. А подлецов прощать нельзя.

– Дима просто не мужик, – вздыхает Лолита, которая осознала, с кем прожила долгих девять лет, совсем недавно.

Впрочем, хорошо, что это случилось сейчас, а не еще лет десять спустя. Мудрая Лолита поняла, что супруг ей изменяет, когда получила странное смс, написанное словно не в его стиле, и быстро вывела предателя на чистую воду. Вскоре выяснилось, что Дмитрий не просто ведет двойную жизнь, но и оплачивает прихоти любовницы деньгами законной жены.

Да, Лолита – женщина обеспеченная и может себе позволить жить роскошно. Но деньги никогда не сыпались на певицу с неба. Она, как и любой востребованный артист, работает без выходных и не всегда успевает банально выспаться. Записи новых песен, репетиции, перелеты, концерты, снова перелеты – и так по кругу. Лолита даже детство собственной дочери видела только урывками: пока певица зарабатывала, маленькая Ева сидела с бабушкой и видела любимую маму только по телевизору…

Вскоре возможности видеть Лолиту лично лишится и Дмитрий. Супругам предстоит развод и суд, ведь нажитое за девять лет имущество предстоит поделить.

– А! Старая кляча! На старости лет одна осталась! – кокетничает Лолита, комментируя грядущий развод.

Кем-кем, а старой клячей назвать Лолиту никак нельзя. На нервной почве певица скинула несколько лишних килограммов и явно похорошела. Или дело вовсе не в нервах, а в новой любви?… Лолита намекнула, что уже не одна и сердце ее не свободно. Я, кстати, совершенно не удивилась: у Лолиты столько поклонников, которые готовы носить ее на руках! И, мне кажется, Лолита готова к новой любви. Ведь невлюбленный артист – артист только наполовину.

Однако никакое актерское мастерство не помогло Лолите скрыть удивление и тревогу, когда она прочла вопрос, который стоит один миллион рублей. Я не знала, как певица отреагирует на то, что редакторы нашей программы о ней узнали, и была готова к любому повороту событий. Как я и предполагала, Лолите удалось меня удивить. Раскрыла ли она свой секрет или предпочла сохранить его в тайне, смотрите 16 ноября в 21.00 на НТВ.