Лолита хочет отнять у Иванова израильский паспорт

Певица будет доказывать, что их брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым был фиктивным.

Певица Лолита планирует лишить своего пятого супруга тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова израильского гражданства. Еще два года назад певица заявила о желании получить израильский паспорт. Он, как известно, дает серьезные послабления визового режима. Люди с таким паспортом могут путешествовать без проблем по всему миру. Для них открыты более 150-ти стран.

«У меня папа еврей, он похоронен в Израиле. Плюс мне и моей дочери подходит израильский климат», — объясняла несколько лет назад свое желание Лолита.

Незадолго до новостей о расставании с мужем Лолита получила израильский паспорт. Автоматически гражданином Израиля стал и ее супруг Дмитрий Иванов. Однако теперь Лолита хочет признать брак фиктивным и забрать у мужа израильский паспорт.

По словам юриста Романа Лоторева, брак можно признать фиктивным, если один из супругов вступил в эти отношения без намерения создать полноценную семью. Впрочем, исполнительнице ещё надо доказать, что Иванов не планировал создавать со звездой полноценную семью, а сделать это будет очень непросто, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Лолита и Иванов были счастливы почти десять лет. Еще полгода назад звезда в эфире одного из шоу рассказывала, как у них все прекрасно с Ивановым. Новость о расставании прогремела для многих как гром среди ясного неба. Многие так и не понимают, почему между Лолитой и молодым мужем, который ее на двенадцать лет моложе, пробежала черная кошка. Сейчас Лолита, как считает Иванов, строит ему козни. Сам он уверен, что люди должны расставаться цивилизованно. Лолита же уверяет, что у мужа была интрижка с девушкой, когда он еще жил вместе с ней. Она думает, что некогда любимый супруг ей изменял.