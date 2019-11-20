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Собчак зарабатывает в Instagram в два раза больше Бузовой и Тодоренко

Составлен рейтинг самых богатых звезд-блогеров по версии Forbes.

Собчак зарабатывает в Instagram в два раза больше Бузовой и Тодоренко
Ольга Бузова и Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ольгу Бузову уже давно стали называть королевой Инстаграма. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» до недавнего времени имела наибольшее число подписчиков в нашей стране, но ее обогнал чемпион в смешанных единоборствах Хабиб Нурмагомедов. Похоже, что вместе с этим девушка потеряла и значительную часть заработка. Конечно, доход ей приносят также новые песни, гастроли и реклама в соцсетях.

На днях сотрудники Forbes составили новый рейтинг 15 звезд-блогеров, которые зарабатывают в сегменте Инстаграм. Для многих стало неожиданностью, что список возглавила вовсе не Ольга, а Ксения Собчак. Согласно подсчетам издания, она за год, предположительно, зарабатывает на публикациях в соцсети 1,6 миллиона долларов (больше 102 миллионов рублей). При этом отмечается, что с точностью до копейки оценить объем рынка рекламы в социальной сети невозможно, так как большая часть рекламных контрактов осуществляется по так называемой «серой» схеме.

При этом Бузова оказалась на втором месте вместе с Региной Тодоренко. Их примерный доход составляет 0,86 миллиона долларов (около 55 миллионов рублей). Замыкают пятерку лидеров блогер Алан Енилеев, специализирующийся на автомобильной тематике (0,85 миллиона долларов), и знаменитая певица Полина Гагарина (0,77 миллиона долларов в год).

Примечательно, что в рейтинг попали всего двое мужчин: кроме Алана, еще Хабиб Нурмагомедов. Маркетологи уверены, что это все из-за того, что женщины умеют создавать интересный и универсальный контент для блогов, а вот мужчины в этом слабы. Также отмечается, что рекламы в Инстаграм становится все больше. Ее оборот за 2019 год заметно вырос и составляет 15 миллиардов рублей, а это на пять миллиардов больше, чем в прошлом году.

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заработки звездКсения СобчакОльга БузоваРегина Тодоренкорейтинг Forbes
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Собчак зарабатывает в Instagram в два раза больше Бузовой и Тодоренко
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