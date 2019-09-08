Номер один: Нурмагомедов обогнал Бузову по числу подписчиков в Instagram

После своей победы над американцем Дастинов Порье российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов получил еще одно достижение. Он стал самым популярным российским блогером в Instagram, обогнав по количеству подписчиков певицу Ольгу Бузову. По состоянию на 16 часов 8 августа, в него на него подписано более 16 миллионов 332 тысячи человек, в то время как у скандальной артистки на 14 тысяч меньше. Хоть Бузова и остается «королевой Инстаграма», но теперь она номер два.

Добавим, что на третьем месте пока стоит рэпер Тимати (14,3 миллиона подписчиков), на четвертом — телеведущая Ксения Бородина (13,3 млн), на пятом — шоумен Павел Воля (13 млн), за ним идет блогер Настя Ивлеева (12,7 млн).

Напомним, после поединка Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за поддержку, отметив, что их стало больше.

«Спасибо большое всем кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», — написал спортсмен в Instagram.

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