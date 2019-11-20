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«Норковая шуба, рубиновые часы»: Собчак восхитилась богатством Гай Германики

Артхаусный режиссер наслаждается буржуазной жизнью.

«Норковая шуба, рубиновые часы»: Собчак восхитилась богатством Гай Германики
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак в свое YouTube-шоу пригласила режиссера Валерию Гай Германику. Первое, на что ведущая обратила внимание, это изменения, которые произошли в артхаусном режиссере, которая раньше выглядела как панк. Теперь девушка дышит благосостоянием и буржуазностью.

Встречу с Собчак Германика назначила в салоне красоты, ведущая с порога заметила на руке своей собеседницы швейцарские часы Ulysse Nardin с бриллиантами и рубинами. По данным ведущей, они стоят 445 тысяч евро. «Настоящие?» — спросила звезда «Дома-2». «По-моему, ты Pandora перерекламировала, настоящие от подделки отличить уже не можешь», — резко ответила Гай Германка и набросила на плечи норковую шубу.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

«Лера, видно, что у тебя жизнь поменялась: норковая шуба, рубиновые часы. Артхаусный режиссер меняет цвет», — заметила Собчак.

Позже она сделала более громкое заявление, сказав, что Валерия «сделала лоботомию». Режиссер не стала отрицать, что сильно изменилась со времен работы над сериалом «Школа», но в душе она остается все тем же панком.

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«Норковая шуба, рубиновые часы»: Собчак восхитилась богатством Гай Германики
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