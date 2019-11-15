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Во время концерта Бузова случайно выдала своего будущего мужа

Певица слишком надолго задержала взгляд на одном мужчине, рассказывая о своей свадьбе.

Во время концерта Бузова случайно выдала своего будущего мужа
Ольга Бузова. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Личная жизнь Ольги Бузовой уже давно интересует всех ее фанатов и поклонников. Замужество с Дмитрием Тарасовом не увенчалось успехом, были ли тому виной «лещи», о которых однажды упомянул футболист, неизвестно.

Во время последнего концерта программы «Под звуки поцелуев» Ольга сделала неожиданное заявление — певица поблагодарила будущего мужа, который якобы ввсе это время был на концерте. По словам Telegram-канал «Светские хроники», во время этой речи певица смотрела в сторону одного конкретного человека — этим мужчиной оказался блогер Давид Манукян, который заметил, что привлек слишком много внимания и покинул свое место. Простое ли это совпадение или Ольга просто манипулирует любопытством поклонников — мы обязательно расскажем об этом.

Напомним, певица дала заключительный концерт программы «Под звуки поцелуев» в Москве, поле которого дала внезапное обещание, следующий трек на английском языке записать для «Евровидения».

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Во время концерта Бузова случайно выдала своего будущего мужа
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