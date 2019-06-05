Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем. При этом при расставании было важно, чтобы не пострадали их дочери. Они в то время, в 2006 году, были еще совсем малышками. В итоге пара официально развелась только спустя восемь лет, когда у Валерия Меладзе родился второй сын, Лука, от Альбины Джанабаевой.

«Старшей я бы еще смогла как-то объяснить, почему папа не живет с нами. А вот двум младшим нет. Мы с Валерой поставили во главу угла наших детей. Девочки были совсем маленькими. Первый год после расставания он даже жил с нами, чтобы дети ни о чем не догадались и не стали задавать вопросов», — отметила она.

При этом Меладзе подчеркнула, что сейчас дочери не общаются с Джанабаевой. Какой-то откровенной ненависти к ней нет, но и заводить душевные беседы с человеком, который разрушил семью, они не хотят. При этом с бывшим мужем они планируют график отпусков, чтобы каждый уделил время общению с общими детьми.

Как отметила Ирина Меладзе, в первый год после расставания она еще пыталась вернуть мужа. «Если бы он тогда вернулся, то я бы его простила. А потом я стала сомневаться – а надо ли мне это. Как только я поняла свои тактические ошибки, то сразу выбросила эти отношения из головы. Я занялась своим душевным восстановлением. Конечно, за 20 лет я привязалась к Валере. Все-таки в любви у нас родилось четверо детей. У меня не сложилось впечатления, что он был несчастлив в браке со мной», — заявила Ирина Меладзе.