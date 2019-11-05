Меладзе борется с тяготами концертной жизни с помощью водки без закуски

Настроиться на концерт в Могилеве артист решил с помощью алкогольной посиделки с друзьями.

Валерий Меладзе пожаловался на сложную жизнь концертного артиста. 10 ноября певцу предстоит выступить в Могилеве в Доме Культуры Области. Чтобы настроиться на сольное исполнение, Меладзе созвал своих друзей и устроил алкогольную вечеринку.

Один из кадров с вечера заслуженный артист разместил в личном микроблоге в Instagram. В кадре видно, что компанию за столом Валерию Шотаевичу составили семеро товарищей. На торжественном столе у мужчин совсем нет еды, а из увеселительного – лишь несколько рюмок со спиртным.

«Если кто думает, что жизнь артистов лёгкая и беззаботная, всмотритесь в эти суровые лица, а главное на этот суровый стол», — поиронизировал сам Меладзе.

«Довольные и злые, что работать надо?», «Тяжела и неказиста жизнь народного артиста», «Настолько суровы, что даже закуски нет», — не удержались от забавных комментариев подписчики Меладзе.