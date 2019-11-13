Ярмарка тщеславия: экс-жена Меладзе поддержала дочку на завтраке дебютанток бала Tatler

Уже девятый год в Колонном зале Дома союзов проходит бал дебютанток «Татлер». Знаковые событие состоится уже совсем скоро, 18 ноября. Как и в XIX веке, представители высшего света выводят в свет своих юных наследниц. В этом году удостоились чести кружиться в вальсе на глазах у сотен гостей 15-летняя Елизавета Яковлева, внучка актера Юрия Яковлева и Аркадия Райкина, а также 16-летняя сестра Тимати Анна Юнусова.

Готовится к балу и младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака с Ириной Меладзе — Арина. 16-летняя девушка поддерживает общение с отцом, как и ее сестры Инга и София, а вот с новой женой, артиста Альбиной Джанабаевой, они знаться не хотят. Бывшая жена Меладзе редко выходит в свет и еще реже дает интервью, но она не могла не поддержать наследницу на завтраке дебютанток, где юных особ сопровождали их мамы.

В соцсети Ирина опубликовала фото с мероприятия. В кадре она нежно обнимает дочку. Для появления на публике женщина выбрала бледно-розовый удлиненный жакет, воротник которого был украшен стразами. Она дополнила образ нюдовым макияжем, а волосы выпрямила. Арина тоже предпочла жакет, но более строгого фасона в клетку. Она предпочла не краситься, а также открыть лицо, убрав волосы. Длинные сережки и браслет завершили образ.

«Подготовка к балу Татлер. Совместный завтрак дебютанток с мамами в ресторане Crystal Baccarat. Мы с Аришей», — написала экс-жена Меладзе.

Поклонники восхитились юной дебютанткой и ее мамой. «Красотки! Успехов всем вашим детям», «Ирина, вы отличный пример для своих дочерей и не только….Фото нежное!», «Мамина дочка, нежная красавица», «Какие достойные дебютантки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Меладзе и его нынешней супруги подрастают двое сыновей: Константин и Лука. Они не скрывают, что хотят завести и третьего общего ребенка.