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Спустя годы Скулкина впервые показала сына-подростка

Звезда Comedy Woman провела выходные с близкими в Лондоне.

Спустя годы Скулкина впервые показала сына-подростка
Екатерина Скулкина. фото: instagram.com/eskulkina/

Екатерина Скулкина является одной из самых обаятельных актрис на отечественном телевидении. Благодаря своей искренности, чувству юмора и эффектной внешности девушка обзавелась армией поклонников. Ко всему прочему она всегда стильно и элегантно одевается. А вот свою семью артистка предпочитает прятать от общественности. В интервью она избегает вопросов о своем сыне и отце своего ребенка. Известно, что супруга актрисы зовут Денис.

Но на днях Екатерина уехала в Лондон со своей мамой Людмилой в Англию. Наследника Олега она взяла с собой. В соцсети звезда опубликовала отчет после выходных. На кадрах она позировала в знаменитом городе с мамой и 11-летним сыном. На этот раз артистка не стала скрывать лицо мальчика от общественности.

«Лондон великолепен! Подарил нам столько незабываемых моментов, чудесных эмоций и впечатлений, замечательную солнечную погоду! Я мечтала о том, чтобы именно таким увидели London мамочка и Олежка!», — поделилась Скулкина.

На снимках близкие актрисы одеты в пуховки, так как погода в столице Англии далеко не теплая, а вот сама знаменитость успела отметиться также в стильно трикотажном костюме. Поклонники удивись тому, что у артистки такой взрослый сын. Многие отметили, что мальчик поход на свою маму как две капли воды. Другие поразились тому, как молодо выглядит родительница Екатерины. Они подчеркнули, что у девушки потрясающие гены.

«Мама оочень молодая, а сынуля на вас похож», «Мама???!! Сколько маме лет? 26? Класс!», «Я подумала две сестры, такие красотки», «Серьезно? Мама???? Хотела бы я быть такой мамой такой дочери!», прокомментировали пост подписчики. Напомним, что сын Скулкиной родился вскоре после того, как она приехала в Москву на съемки. За мальчиком чаще всего приглядывает бабушка. Ранее актриса сетовала, что хотела бы больше времени посвящать наследнику.

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Спустя годы Скулкина впервые показала сына-подростка
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