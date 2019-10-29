Скулкина продемонстрировала шесть платьев на пышную фигуру

Екатерина Скулкина завоевала любовь зрителей не только благодаря отменному чувству юмора, но своей нестандартной внешности. Актриса обладает пышными формами, даже похудев на 11 килограммов, она не превратилась в куклу Барби, сохранив свою изюминку. Более того, недавно девушка стала ведущей нового проекта о красоте и модельном бизнесе «Модель XL». Ее напарницей выступила Анфиса Чехова.

На днях завершись съемки проекта. Кадрами из студии и со своими коллегами Скулкина поделилась в соцсети. Она продемонстрировала шесть женственных образов за время шоу. В первом кадре актриса позировала в черном платье миди с глубоким декольте, которое дополнила алыми туфлями-лодочками. Не менее эффектно она выглядела в кружевном силуэтном мини-платье. Также Екатерина смогла подчеркнуть свои формы приталенным нарядом телесного цвета с красной вышивкой.

Просто и со вкусом ведущая проекта смотрелась в синем платье из легкой ткани и туфлях бежевого цвета. Также она показа два идеальных вечерних образа: девушка примерила блестящее платье с запахом и эффектное черное платьев пол с впечатляющим декольте.

«Теперь и в нашей стране такие женщины получат шанс показать миру свою красоту и заявить о себе. Каждый день участниц ждали новые испытания: необычные фотосессии, участие в fashion-съёмках и мастер-классах. Что из этого получится — можно будет увидеть уже этой весной на телеканале „Ю“», — рассказала Скулкина.

Поклонники пришли в восторг от образов звезды. Многие отметили, что еще не видели ее такой красивой. «Восхитительная.. красотка!!! Обожаю вас, Катюша!», «Неотразимая!!! Восхитительная!», «На пятом фото просто шик, так идёт и прическа и платье! Очень красивая девушка», «Екатерина, вы самый сок, самый смак!», — прокомментировали пост подписчики.