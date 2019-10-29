Звездный стиль

Скулкина продемонстрировала шесть платьев на пышную фигуру

Актриса стала ведущей любопытного проекта вместе с Анфисой Чеховой.

Скулкина продемонстрировала шесть платьев на пышную фигуру
Екатерина Скулкина. фото: globallookpress.com/

Екатерина Скулкина завоевала любовь зрителей не только благодаря отменному чувству юмора, но своей нестандартной внешности. Актриса обладает пышными формами, даже похудев на 11 килограммов, она не превратилась в куклу Барби, сохранив свою изюминку. Более того, недавно девушка стала ведущей нового проекта о красоте и модельном бизнесе «Модель XL». Ее напарницей выступила Анфиса Чехова.

На днях завершись съемки проекта. Кадрами из студии и со своими коллегами Скулкина поделилась в соцсети. Она продемонстрировала шесть женственных образов за время шоу. В первом кадре актриса позировала в черном платье миди с глубоким декольте, которое дополнила алыми туфлями-лодочками. Не менее эффектно она выглядела в кружевном силуэтном мини-платье. Также Екатерина смогла подчеркнуть свои формы приталенным нарядом телесного цвета с красной вышивкой.

Просто и со вкусом ведущая проекта смотрелась в синем платье из легкой ткани и туфлях бежевого цвета. Также она показа два идеальных вечерних образа: девушка примерила блестящее платье с запахом и эффектное черное платьев пол с впечатляющим декольте.

«Теперь и в нашей стране такие женщины получат шанс показать миру свою красоту и заявить о себе. Каждый день участниц ждали новые испытания: необычные фотосессии, участие в fashion-съёмках и мастер-классах. Что из этого получится — можно будет увидеть уже этой весной на телеканале „Ю“», — рассказала Скулкина.

Поклонники пришли в восторг от образов звезды. Многие отметили, что еще не видели ее такой красивой. «Восхитительная.. красотка!!! Обожаю вас, Катюша!», «Неотразимая!!! Восхитительная!», «На пятом фото просто шик, так идёт и прическа и платье! Очень красивая девушка», «Екатерина, вы самый сок, самый смак!», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина СкулкинаЗвездный стильШоу «Модель XL»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скулкина продемонстрировала шесть платьев на пышную фигуру
Интересно?
Поделись с друзьями: