Вкусы совпали: Скулкина и Чехова отметились в одинаковых плащах-халатах

Тренд на кожаные плащи-халаты поддержали многие российские звезды. В стильном нефритовом наряде вначале засветилась Екатерина Варнава, которая устроила дома настоящее дефиле.

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Затем на светском мероприятии появилась Анфиса Чехова. На телеведущей был надет наряд из тончайшей кожи цвета «баклажан». Он подчеркивал каждую линию ее женственной фигуры и, конечно же, не остался незамеченным публикой.

И вот точно в таком же плаще-халате на передаче «Модный приговор» неожиданно появляется Екатерина Скулкина. Наряды звезд оказались идентичными на 100%. Цвет, модель – полное совпадение. Обе дамы, в отличие от Варнавы, надели трендовые халаты на голое тело.

А как считаете вы, на ком плащ смотрится лучше: на Екатерине или Анфисе?