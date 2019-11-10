Звездный стиль

Вкусы совпали: Скулкина и Чехова отметились в одинаковых плащах-халатах

Кожаный наряд смотрится эффектно на обеих барышнях.

Вкусы совпали: Скулкина и Чехова отметились в одинаковых плащах-халатах
Анфиса Чехова. Фото Global look press

Тренд на кожаные плащи-халаты поддержали многие российские звезды. В стильном нефритовом наряде вначале засветилась Екатерина Варнава, которая устроила дома настоящее дефиле.

Затем на светском мероприятии появилась Анфиса Чехова. На телеведущей был надет наряд из тончайшей кожи цвета «баклажан». Он подчеркивал каждую линию ее женственной фигуры и, конечно же, не остался незамеченным публикой.

Чехова. Фото
Чехова. Фото https://www.instagram.com/achekhova/

И вот точно в таком же плаще-халате на передаче «Модный приговор» неожиданно появляется Екатерина Скулкина. Наряды звезд оказались идентичными на 100%. Цвет, модель – полное совпадение. Обе дамы, в отличие от Варнавы, надели трендовые халаты на голое тело.

А как считаете вы, на ком плащ смотрится лучше: на Екатерине или Анфисе?

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Анфиса ЧеховаЕкатерина СкулкинаЗвездный стильмода и стиль
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Вкусы совпали: Скулкина и Чехова отметились в одинаковых плащах-халатах
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