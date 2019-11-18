Звездный стиль

Скулкина «вытянула» ноги полосатыми брюками, но ошиблась со свитшотом

Во всяком случае, в этом уверена бьюти-блогер Лилиана Мамотина, поделившаяся мнением с Teleprogramma.pro.

Скулкина «вытянула» ноги полосатыми брюками, но ошиблась со свитшотом
Екатерина Скулкина. фото: instagram.com/eskulkina/

Екатерина Скулкина всегда обладала пышными формами, но не так давно смогла избавиться от 11 лишних килограммов. В тростинку артистка не превратилась, сохранив свою изюминку. Благодаря этому она стала ведущей нового проекта «Модель XL». К стилю девушки присматриваются поклонники и простые зрители, так как выглядеть стильно женщинам с формами сложно, а Екатерине это блестяще удается.

Не так давно актриса показа шесть нарядов на пышную фигуру, а для съемок в «Импровизации» она выбрала трендовое пудровое платье. Как оказалось, даже в обычной жизни Скулкина одевается со вкусом. Так она провела выходные с семьей в Лондоне. Столица Англии не порадовала теплой погодой, но девушка смогла отметить не только в пуховике, но в стильном трикотажном костюме синего цвета.

«Лондон великолепен! Подарил нам столько незабываемых моментов, чудесных эмоций и впечатлений, замечательную солнечную погоду! Я мечтала о том, чтобы именно таким увидели London Мамочка и Олежка!» — поделилась артистка.

Поклонники удивились тому, что у Екатерины такая молодая мама. Другие восхитились ее нарядом. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ артистки Лилиана Мамотина, бьюти-блогер.

«На самом деле, очень сложно оценить образ в целом, так как невозможно посмотреть на него полностью, поэтому я могу только разобрать отдельные детали. Для прогулок по Лондону, Екатерина выбрала простой трикотажный костюм. Идеальный вариант, который прекрасно подойдёт и для выходного дня, и для работы, при грамотно подобранных аксессуарах. Скулкина создаёт впечатление каждодневности с помощью кроссовок», — высказалась эксперт.

Также Лилиан отметила, что цвет костюма идет Скулкиной, а вот брошь с перьями освежила образ, но не вызвала восторга. «Так же хочу сказать, что я обожаю полоску, но в данном случае она вызывает у меня недоумение. К брюкам претензий нет — вертикальна полоска стройнит, вытягивает ноги. Но зачем Скулкина выбрала свитшот с горизонтальной полоской? Она отнюдь не тростинка, чтобы «расширять» себя в верхней части. Нужно было остановиться на вертикальной полоске на всём костюме», — пояснила бьюти-блогер.

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Скулкина «вытянула» ноги полосатыми брюками, но ошиблась со свитшотом
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