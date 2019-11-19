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«Любовницы — это дно»: Бородина осудила подписчицу за роман с женатым

Телеведущая эмоционально ответила девушке, которая попросила совета.

«Любовницы — это дно»: Бородина осудила подписчицу за роман с женатым
Ксения Боярская. фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина давно стала не просто ведущей популярного шоу «Дом-2», но гуру в семейных отношениях. Сама звезда успела пережить развод с Юрием Будаговым, от которого родила дочь Марусю. А также в самом начале отношений с Курбаном Омаровым, будучи беременной вторым ребенком — дочкой Теоной, она узнала о неверности супруга, но смогла его простить. Сейчас они одна из самых крепких и гармоничных семей в шоу-бизнесе.

Несмотря на свой плотный график, Ксения любит путешествовать, а также порой отказывается от тусовок и светских раутов, чтобы больше времени провести с детьми. Часто перед сном она отвечает на вопросы своих подписчиков. Но когда одна из поклонниц спросила у Ксении совета, что делать, если любишь женатого мужчину с детьми.

Знаменитость была довольно эмоциональна и резка. «Ничего хорошего я вам посоветовать не могу, любовницы — это дно. Мужчина, который гуляет от своей жены — *****», — заявила Бородина. Позже она добавила, что если женщина изначально знала, что ее избранник женат, то она сама виновата в сложившейся ситуации. «Если нет, то когда узнали, надо было обрывать. Что значит люблю?! А там семья и дети, а вы чужая тетя! Если бы он хотел уйти, ушел бы! А так вы разрушаете чужую семью!» — осадила поклонницу телеведущая.

фото: instagram.com/borodylia/

Похоже, что многие пользователи Сети согласились с Ксенией. Она довольно часто высказывает свое мнение на актуальные темы. Так, недавно звезда с семьей посетила Цирк братьев Запашных. Ей сразу стали писать защитники животных, что подобные заведения нужно закрывать. Телеведущая с ними не согласилась. Она считает, что закрывать стоит цирки шапито, а не те места, где зверям оказывают должный уход. Более того, Бородина предложила хейтерам закрыть стриптиз клубы, где пропадают из мужья.

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«Любовницы — это дно»: Бородина осудила подписчицу за роман с женатым
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