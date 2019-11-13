Врагам назло: Бородина поздравила «случайную» подругу Орлову с 42-летием

Ксения Бородина и Ольга Орлова никогда не были подругами, но ровно до того момента, как стали вместе вести программу «Дом-2». Здесь девушки неожиданно поняли, что интересны друг другу и сдружились. Это произошло весной 2017 года, когда Орлова пришла на проект. После этого девушкам не раз приписывали соперничество, но те утверждают, что это лишь домыслы недоброжелателей.

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13 ноября Ольга отметила 42-летие. В этот день Ксения обратилась к ней в своем блоге с теплыми словами.

«Я очень рада нашему общению, спасибо, что ты так внезапно появилась в моей жизни, окружила меня своим теплом, любовью и потрясающим чувством юмора», — написала она.

Ксения поблагодарила подругу за искренность, доброту и желание помочь в непростых ситуациях.

Отметим, что Бородина — далеко не первый человек, который отмечает душевные качества Орловой. Она всегда первой приходит на помощь как к людям, так и к животным, попавшим в беду. Недавно, к примеру, приютила безнадежно больную собаку с кучей проблем.