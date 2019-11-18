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«Я люблю цирк Запашных»: Бородина плюнула в адрес затравивших ее зоозащитников

Ведущая заявила, что ей безразлично мнение окружающих.

«Я люблю цирк Запашных»: Бородина плюнула в адрес затравивших ее зоозащитников
Ксения Бородина. Фото Global look press.

Ксения Бородина посетила с детьми цирк братьев Запашных. Очарованная представлением, телеведущая решила поделиться своей радостью с подписчиками, однако в ответ получила целый поток негатива.

Зоозащитники ополчились на звезду из-за того, что та поддержала содержание животных в тесных вольерах. Та в ответ заявила, что звери содержатся в тепле, хорошо питаются и их, в конце концов, любят. Но ярым любителям животного мира эти слова не показались убедительными, они настаивали, что звери не выбирали судьбу развлекать зрителей в неволе.

Блог Бородиной. Фото
Блог Бородиной. История https://www.instagram.com/borodylia/

«Мне плевать. Я люблю цирк Запашных, они молодцы», — заявила в ответ Ксения.

Девушка напомнила, что шубы и мясо любят многие, но при этом люди не задумываются, что все это — животные.

Блог Бородиной. Фото
Блог Бородиной. История https://www.instagram.com/borodylia/

 

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«Я люблю цирк Запашных»: Бородина плюнула в адрес затравивших ее зоозащитников
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