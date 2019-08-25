Подписчики Бородиной усомнились в искренности ее отношений с мужем

Поклонники Ксении Бородиной до сих пор сомневаются в том, что телеведущая на самом деле наладила отношения со своим мужем Курбаном Омаровым.

больше по теме Бородина дополнила «золотое» платье синим маникюром Телеведущая побывала на премьере фильма «Эбигейл».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сети активно обсуждается разлад в звездной паре, которая перестала выкладывать совместные фотографии в Instagram. Какое-то время они никак не реагировали на эти предположения, лишь подогревая слухи неоднозначными текстами в своих постах. Курбан частенько рассуждал о женском коварстве, а Ксения писала о сильном женском характере и возможности начать новую жизнь в любом возрасте.

Чуть позже, перед самым выходом книги Омарова, пара вдруг изменила линию своего поведения и стала показывать совместные фото в Сети, но все они очень похожи на архивные. И практически каждый раз они сопровождались промоушеном литературного творения Курбана. Кроме того, в повседневной жизни они так и не были замечены вместе. На красной дорожке премьеры фильмы «Эбигейл» Бородина тоже появилась одна.

Любопытно, что поздравить своего мужа 25 августа с днем его 39-летия телезвезда почему-то тоже решила архивным фото, написав под ним пламенные признания в любви. Однако эти слова убедили не всех подписчиков, кто-то счел их неискренними.

«Непроизвольно возникает ощущение, что вы пытаетесь убедить в своей идиллии… Но складывается впечатление, что в этом варианте любит один, а второй пытается это внушить. Без обид, но с каждым вашим фото это очень бросается в глаза. Крик женской души: «Смотрите, я счастлива!» — написала некая Юлия. «Когда я вижу, как вы пишите оды своему мужу, сразу вспоминаю ваши посты об его изменах. Вы его простили, но мы не забудем», — написала девушка под ником sport_girl_usa.

Впрочем, многие просто порадовались за Ксению и ее мужа, не стараясь найти в теплых словах звезды какого-то подтекста.