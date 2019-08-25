Подписчики Бородиной усомнились в искренности ее отношений с мужем

Поклонники Ксении Бородиной до сих пор сомневаются в том, что телеведущая на самом деле наладила отношения со своим мужем Курбаном Омаровым.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Сети активно обсуждается разлад в звездной паре, которая перестала выкладывать совместные фотографии в Instagram. Какое-то время они никак не реагировали на эти предположения, лишь подогревая слухи неоднозначными текстами в своих постах. Курбан частенько рассуждал о женском коварстве, а Ксения писала о сильном женском характере и возможности начать новую жизнь в любом возрасте.
Чуть позже, перед самым выходом книги Омарова, пара вдруг изменила линию своего поведения и стала показывать совместные фото в Сети, но все они очень похожи на архивные. И практически каждый раз они сопровождались промоушеном литературного творения Курбана. Кроме того, в повседневной жизни они так и не были замечены вместе. На красной дорожке премьеры фильмы «Эбигейл» Бородина тоже появилась одна.
Любопытно, что поздравить своего мужа 25 августа с днем его 39-летия телезвезда почему-то тоже решила архивным фото, написав под ним пламенные признания в любви. Однако эти слова убедили не всех подписчиков, кто-то счел их неискренними.
«Непроизвольно возникает ощущение, что вы пытаетесь убедить в своей идиллии… Но складывается впечатление, что в этом варианте любит один, а второй пытается это внушить. Без обид, но с каждым вашим фото это очень бросается в глаза. Крик женской души: «Смотрите, я счастлива!» — написала некая Юлия.
«Когда я вижу, как вы пишите оды своему мужу, сразу вспоминаю ваши посты об его изменах. Вы его простили, но мы не забудем», — написала девушка под ником sport_girl_usa.
Впрочем, многие просто порадовались за Ксению и ее мужа, не стараясь найти в теплых словах звезды какого-то подтекста.